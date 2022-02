„Netrvalo dlouho a poškozenou kopl do tváře i do hlavy. Za stálého nadávání a vyhrožování se oba pravděpodobně začali přetahovat o elektronickou cigaretu. Mladý agresor do ženy neurvale strkal a měl se snažit dostat do kapsy její bundy. Během útoku dostala další ránu pěstí do hlavy a elektronickou cigaretu ji nakonec sebral a utekl,“ popsala incident policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Procházka prosluněnými ulicemi Havířova. I nejmladší město má své skryté půvaby

Ihned po oznámení útoku se policisté 3. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování z Havířova pustili do práce a výsledem jejich nasazení bylo zadržení mladistvého agresora, který je nyní obviněn ze spáchání loupeže. Hrozí mu trest odnětí svobody s horní hranicí až pět let.