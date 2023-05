/FOTO/ Veronika Zajícová z Krnova loni zvítězila ve finále mistrovství Evropy v MMA a v rámci Real Fight Areny se tuto sobotu 13. května od 18 hodin představí v Havířově (na zimním stadionu), kde proběhne přehlídka bojových sportů.

Půvabná bojovnice Veronika Zajícová z Krnova získala evropský mistrovský titul v MMA a je vicemistryní kontinentu v boxu. Rozšíří svou sbírku trofejí o titul MISS Česká republika? zdroj: archiv se souhlasem Veroniky Zajícové | Foto: archiv Veroniky Zajícové, se souhlasem

V boxerském ringu nebo v oktagonu už je Zajícová mezinárodní sportovní hvězdou. Má za sebou první zkušenosti z modelingu, tak se rozhodla, že letos zkusí uspět nejen v profesionálních zápasech MMA, ale také v soutěži krásy.

Životní příběh půvabné devatenáctileté bojovnice z Krnova je plný zvratů. Před dvěma lety ji na přechodu pro chodce srazil nepozorný řidič, takže skončila v bezvědomí v nemocnici.

Je to vlastně zázrak, že těžké zlomeniny nohy, obratle ani prasklá lebka neukončily její slibnou sportovní kariéru. V její návrat na špici vrcholového sportu moc nevěřili trenéři ani lékaři.

Budoucí Miss? Pozor na údery do obličeje!

Veronika Zajícová je bojovnice, která se v životě tak snadno nevzdá. Pouhý rok po nehodě ovládla evropské mistrovství v MMA. Před měsícem při premiéře v profesionálním MMA dokázala porazit v rámci galavečeru organizace RFA soupeřku z Maďarska. „Před zápasem jsem se trochu obávala o svůj facelift,“ smála se Veronika Zajícová s tím, že si v zápase dávala pozor na údery do obličeje.

Veronika Zajícová z Krnova: nedávno byla v bezvědomí, teď je mistryně Evropy

Hned na začátku května 2023 totiž Veroniku Zajícovou čekal casting do soutěže krásy. Uspěla a postoupila do semifinálových kol, které jsou na programu v létě. Získala evropský mistrovský titul v MMA, je vicemistryní kontinentu v boxu a několikrát vyhrála i domácí šampionát v boxu. Rozšíří svou sbírku trofejí o titul MISS Česká republika?

Začínala v šesti letech jako Miss Lentilka

„Bylo to náročné. Okolo byly spousty opravdu krásných holek, které mají s modelingem a podobnými soutěžemi už velké zkušenosti. Připadala jsem si trochu nepatřičně, protože já jsem vyhrála akorát u nás v Krnově Miss Lentilka, když mi bylo šest,“ směje se Veronika Zajícová s tím, že už tuto sobotu se zase musí znovu přeorientovat v bojovnici MMA. V Havířově ji totiž čeká druhý profesionální zápas. Znovu v rámci galavečeru RFA.

Soupeřka: neporažená mistryně wrestlingu z Ukrajiny

„Budu bojovat se soupeřkou z Ukrajiny, která je mistryně republiky ve wrestlingu a v MMA ještě neprohrála. Mám z ní respekt, ale zároveň věřím, že mám velkou šanci ji porazit, protože mám opravdu hodně natrénováno,“ hodnotí své vyhlídky Veronika Zajícová.

„Budu chtít předvést lepší výkon, než při mé premiéře v profi MMA na Slovensku. Mezi profesionálkami se bojuje delší dobu a povoleny jsou také jiné techniky. Takže věřím, že budu tentokrát ještě lépe připravena a navíc vím, do čeho jdu,“ věří si bojovnice z Krnova.

Lístky na zápas pro dětský domov

Mezi náročnými tréninky si Veronika Zajícová najde čas, aby se angažovala v sociální oblasti, konkrétně v organizaci Proti bariérám. Real Fight Arena RFA jí vyšla vstříc.

„Pan ředitel RFA Boris Marhanský je skvělý člověk. Když to zjistil, tak mi hned nabídl lístky na můj zápas pro děti z dětských domovů a také pro neziskovou organizaci Portavita, která poskytne vstupenky lidem, kteří by si to jinak nemohli dovolit,“ vysvětluje devatenáctiletá sportovkyně z Krnova.

Karmela z Města Albrechtic je středoškolskou Miss OK, podle hlasování na webu

A jaké má česká reprezentantka plány do dalších týdnů? „Vzhledem k tomu, že už mám ve škole známky uzavřené, tak hned v pondělí letím trénovat do Irska do svého klubu SBG Ireland,“ dodává Zajícová. Tam se připravuje také pod vedením světoznámého MMA trenéra Johna Kavanagha v klubu, ze kterého vzešel i legendární Connor McGregor.