Lukáše Krpálka jsme zastihli na cestě z horského soustředění v Harrachově, kde se připravoval na vrcholy nadcházející sezóny. Budou jimi květnový světový šampionát ve Spojených arabských emirátech, ale hlavně srpnové olympijské hry v Paříži, kde pojede obhajoval dvě zlaté medaile z minulých her. Třetí důležitou akcí Lukášova programu bude jeho tradiční účast na charitativním běhu Těšínská osmička nadace AGEL, který se letos koná v neděli 9. června. Lukáš poskytl čtenářům Deníku exkluzivní rozhovor.

Těšínská osmička, 5. ročník charitativního běhu, 11.6.2023, Třinec - Český Těšín. Lukáš Krpálek. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Jaké bylo horské soustředění, když venku padají historické teplotní rekordy?

Úplně jiné, než jaké bývalo jindy. Pamatuji, že jsme jindy v dubnu na horách i lyžovali, letos nikde nebyla ani vločka, a tak jsme jezdili na kole a hodně běhali.

To by se mohlo při Těšínské osmičce hodit, kolik jste toho naběhal?

Kilometry jsme moc nepočítali, nešlo o objemy, ale o sílu. Bylo to hodně perné, kdo zná Harrachov, tak jsme opakovaně vybíhali schody nahoru k mamutímu můstku. To nebyl úplně příjemný zážitek, když jsme nahoře padali úplně vysílení na zem. Ale říkal jsem si, že se mi to v náročné sezóně bude hodit.

Co bude jejím vrcholem?

Závody v Třinci (smích). Samozřejmě olympijské hry v Paříži. Je přede mnou šance bojovat o třetí zlatou olympijskou medaili, chci odjíždět do Francie s tím, že jsem v přípravě udělal maximum a maximum chci nechat i v olympijském turnaji.

Půjde to skloubit s červnovým osmikilometrovým závodem, který bude uprostřed přípravy?

Na Těšínskou osmičku určitě dorazím, jak jsem vloni slíbil. Zatím ale nevím, zda se i tentokrát vydám na osmikilometrovou trať. Záleží na tom, jak se bude vyvíjet příprava a jak budu či spíše nebudu unavený. Stejně jako vloni si rád proběhnu v těšínském parku trať s dětmi, to nebude problém. Slíbil jsem organizátorům, že bych v Třinci odstartoval hlavní závod, a pak dojel, pokud tedy nepoběžím, na závody dětí.

Nemáte strach, že vám děti utečou?

Snad mi neutečou moc, ale i kdyby, co se stane? Kdy se jim zase povede porazit olympijského vítěze. Pokud je to bude motivovat k dalšímu běhání a sportování, splní to přesně ten cíl, pro který se podobné dětské závody konají.

