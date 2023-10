/VIZUALIZACE/ Přípravy stavby silničního obchvatu Havířova pokračují. Ředitelství silnic a dálnic už zveřejnilo vizualizaci obchvatu Havířova.

Horní snímek současná podoba velkého rondelu, dolní snímky vizualizace ŘSD | Foto: Koláž Deníku/Se souhlasem ŘSD

Také již vybralo zhotovitele dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro záměr stavby přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice. Současně také zveřejnilo vizualizaci velkého kruhového objezdu, jak bude vypadat po úpravě, a také celou trasu obchvatu.

Zdroj: Youtube

Pod kruháčem rovně

Vizualizace velkého rondelu při obchvatu Havířova.Zdroj: se svolením ŘSD

Velká změna čeká „vstupní bránu“ do města - velký kruhový objezd. Silnice od Ostravy bude nově vedena sníženým profilem pod současnou okružní křižovatkou a na Orlovskou ulici se tak doprava od Ostravy napojí přímo. Obchvat pak bude pokračovat v trase Orlovské ulice, vznikne několik nových okružních křižovatek, vyrostou mosty a nadjezdy.

V Těrlicku má nová silnice vést půl kilometru pod zemí. Plánovaný úsek silnice I/11 mezi kruhovým objezdem v Havířově a napojením na dálnici D48 u Třanovic měří skoro 20 kilometrů. Rozhodnutí EIA by pak mohlo být známo v první polovině roku 2025. Kdy a zda vůbec se začne obchvat stavět, ještě není definitivně rozhodnuto.

Tranzit mimo město

Obchvatem se podle investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, zvýší v centru Havířova bezpečnost, sníží intenzita dopravy a tím i hlučnost, prašnost a riziko dopravních nehod. Nová silnice má navíc zajistit odpovídající napojení celého regionu na dálnici D48, zásadně odlehčí dopravnímu zatížení na silnicích II/475, respektive II/474, vyvede z centra Havířova tranzitní dopravu od odbočky na Šumbark až po Životice a řidičům se výrazně zkrátí cestovní doba.

„Obchvat by pro Havířov znamenal velkou dopravní úlevu. Například jen přes Bludovický kopec nyní denně projede 18 tisíc aut, v případě obchvatu by to bylo minimálně o sedm tisíc aut méně,“ říká primátor Havířova Josef Bělica.

Vizualizace mostu při obchvatu Havířova.Zdroj: se svolením ŘSD

Část místních z Životic novou silnici nechce

Proti trase nové silnice se zvedla vlna nesouhlasu ze strany části obyvatel havířovské části Životice a obce Těrlicko, kde by nová silnice zásadně změnila ráz krajiny.

Podrobné informace k jednotlivým etapám na informačních letácích ŘSD najdete pod článkem.

Plán na výstavbu silnice I/11 Havířov–Třanovice kritizuje například sdružení Olza Pro, jehož členům vadí, že při stavbě silnice budou narušena pietní místa – pomníky obětí řádění gestapa v roce 1944. Představitelé sdružení se už obrátili o pomoc na Ministerstvo kultury se žádostí o prohlášení pietních míst za kulturní památku. Tím by toto území získalo ochranné pásmo. Navíc by byla zničena část jablečných životických sadů.

Proti trase obchvatu jsou také zástupci spolku Životice sobě, s nimiž se společně snaží zabránit stavbě v předkládané trase také vedení sousední obce Těrlicko. Argumentem je nepotřebnost této silnice a v některých lokalitách zničující vliv na životní prostředí.

Stavět by se mohlo za čtyři roky

Město záměr dostavby obchvatu Havířova a komplexní přístup zhotovitele stavby Ředitelství silnic a dálnic podporuje, protože zjednodušuje dopravu a dává nám další možnosti rozvoje centra města, ať už se jedná o cyklodopravu nebo pěší bulvár,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec.

Pokud vše půjde podle plánu, se zahájením stavby se počítá v roce 2028.