Časovaná, podomácku vyrobená trhavina, se nacházela v kovové trubce. Výsledkem byla dvě těžká a jedno lehké zranění. Čin měl na svědomí Marian Monczka z Karviné.

Terorista vyhrožoval i dalšími útoky. Takto chtěl donutit policii, aby mu předala sedm a půl milionu korun, za které si chtěl, jak sám uvedl, užít spokojeného důchodu.

S kriminalisty komunikoval důmyslným způsobem. Využíval odpadkové koše, teletext, poštovní schránky a inzeráty v tisku.

Risk

Ochránci zákona prověřili bezmála 200 tisíc osob, pachatel jim ale dlouho unikal. „Tento případ patřil k těm nejobtížnějším, které jsme vyšetřovali,“ uvedl později kriminalista Jiří Pščolka, který tehdy velel speciálnímu policejnímu týmu. Jak dodal, ochránci zákona se nakonec rozhodli pro využití nestandardních postupů.

„Viděli jsme v tom jedinou cestu, jak jej chytit a usvědčit. Mohli jsme se držet standardních metod, ale možná bychom ho nedopadli. Nikdo by nám sice neřekl, že jsme něco pokazili, ale výsledek by byl nulový. Tak jsme to riskli,“ řekl bez bližších podrobností Pščolka.

Zvrat

Zvrat přišel v květnu následujícího roku, kdy se kriminalistům podařilo muže nafilmovat. Měli tvář, neznali však jméno. Prověřili další stovky lidí. O měsíc později již věděli, o koho jde. Od té chvíli ho nespustili z očí.

Do sledování se zapojili policisté z několika složek. Zatknout se ho chystali při předání požadovaných peněz. Muž ale provedl něco nečekaného.

Rozhodl se odjet vlakem na borůvky. Policisté ho zatkli hned po vystoupení z vlaku ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Báli se totiž, že by je v lese mohl odhalit a zmizet. Monczka se přiznal.

Jak se ukázalo, na svědomí měl i výbuch v Jilské ulici v centru Prahy, při němž byli lehce zraněni dva cizinci. Soud nakonec Monczkovi vyměřil patnáct let žaláře.

Bezcitnost

„Šokovala mě jeho naprostá bezcitnost. Během svého působení u policie jsem potkal mnoho zločinců. Dokonce dokážu pochopit některé vrahy a někdy s nimi i soucítím, ale tohle je něco jiného. Ten člověk mohl způsobit nepředstavitelné masakry. Jen shodou šťastných okolností nebyly následky daleko závažnější,“ prohlásil Pščolka, který vyšetřování přirovnal k šachové partii, ve které měl zpočátku navrch atentátník.

„Pak jsme iniciativu převzali my. Potom už to byla hra kočky s myší,“ vzpomínal po několika letech kriminalista během křtu knihy věnované této události.

I vrah

Monczka byl již v minulosti odsouzen za vraždu. V osmdesátých letech plánoval s kumpánem loupež. Políčeno měli na výplaty horníků jednoho z karvinských dolů.

Použít chtěli trhaviny. Policie však jejich plán odhalila. Před zatčením došlo mezi lupiči k hádce, během níž Monczka svého společníka brutálně zavraždil.

