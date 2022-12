Jak říká jeden z členů souboru, bývalý šéfdirigent věhlasného hornického dechového orchestru Májovák Milan Bystroň, motivovala jej k tomu situace, že hornických tradic stále ubývá. „Kdysi to byla sláva, co šachta, to muzika. Kolik souborů tady bylo, sborů, muzik. Zůstal jen Májovák, hornická kapela ve Stonavě, Malá Černá hudba a jinak nic už není. Všechno ostatní vymřelo,“ říká s lítostí v hlase Milan Bystroň.