„Kromě nádraží máme z dopravní infrastruktury v Razové úplně všechno. Přístav, letiště i silnice. Dokonce i vlak tady už tady byl, a hned dvakrát. Na Dětský den a na Den obce přijel vláček na kolečkách, co jezdí v zoologických zahradách. Jezdil celý den Razovou a svážel lidi do přístavu, protože jsme dost roztažená obec,“ usmívá se starosta Razové Ivan Fehérvári nad zdejšími kuriozitami.

„Založili jsme spolek Yacht Club Razová, pod kterým je zároveň i letiště. Co to všechno má společného? Všechno začíná na L. Loď i letadlo. Můžete si u nás také prohlédnout neobvyklé plavidlo, které jsme vytvořili: katamarán se stanem. U nás můžete mít i stan přímo na vodě,“ upozornil Jiří Vahalík na rarity, jaké uvidíte jedině v Razové. Katamarán je loď se dvěma trupy, která je stabilnější a moc se nenaklání, aby při stanování na vodě nehrozila začátečníkům mořská nemoc.

/FOTOGALERIE/ Znáte kromě Razové ještě nějakou jinou obec, která má společné parkoviště pro letiště a pro přístav? O víkendu v Razové na břehu Slezské Harty zaparkovali své nablýskané veterány účastníci jízdy Trofeo Niké. Posádky čekalo těžké dilema: pokračovat ve výletu vodou nebo vzduchem? K letišti i k přístavišti to měli z parkoviště pár kroků.

