Další z originálních závodů dračích lodí se na hladině Vrbického jezera uskuteční opět pod taktovkou spolku Dragon Boat Ostrava. Hlavním závodům dospělých na 200 metrů a 1 kilometr je vyhrazena sobota 4. června, o den dříve nastoupí posádky školáků. „Pojede se historicky první ročník závodu škol, kde se o pohár utkají týmy žáků z celého Moravskoslezského kraje. Vítězové dvou věkových kategorií postoupí do celorepublikového kola, pořádaného v Brně,“ vysvětlila předsedkyně pořádajícího spolku Sonia Tischler.

V neděli se pak zájemci mohou vypravit k Antošovické lávce. Bohumínští speleologové ze spolku ORCUS tu opět natáhnou stometrový traverz nad řekou Odrou a pozvou zájemce vyzkoušet si tuto zajímavou a adrenalinovou aktivitu. Děti do 15 let v potřebují doprovod rodičů. Jízdy je pro všechny děti zdarma.

V neděli pak otevírá také půjčovna lodí, jejíž chod pro město zajišťuje místní spolek Vodáci Odry a Olše. Ve stánku na pláži pomohou jeho členové vyřídit turistům formality a poskytnou jim potřebné vybavení. Půjčovné lze platit pouze v hotovosti, ceny se liší podle velikosti plavidla, a to od 90 do 150 korun za půlhodinu nebo od 150 do 250 korun za hodinu. Držitelé karty Těšínské Slezsko Region Card mají dvacetiprocentní slevu. „Provoz půjčovny jsme si v testovacím režimu vyzkoušeli už loni. Během šesti víkendů si nová atrakce našla příznivce a zaznamenala bezmála 140 výpůjček,“ informoval místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Nyní už půjčovnu čeká ostrý provoz, a to každý víkend od pátku do neděle a také během státních svátků. „Pořídili jsme další dvě šlapadla, o která byl loni velký zájem, a rozšířili jejich počet na čtyři. Dále nabízíme pět pramic různých velikostí pro tři až pět osob,“ upřesnila vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Miroslava Šmídová.

Novinkou letošní sezóny je možnost elektronické rezervace na městském webu v sekci Volný čas, rubrice Vodáctví. Tamtéž najdou návštěvníci také veškeré potřebné informace.

Město před začátkem léta připravilo jak u Vrbického jezera, tak i u Kališova jezera zázemí pro pohodové trávení volného času. U obou vodních ploch budou k dispozici mobilní toalety, převlékárny, cykloboxy a upravená pláž. Na Kališoku přibyly i nové dětské atrakce a inovované cedule informující o vyhrazeném místu pro koupání psů tak, aby se mohli bez vzájemných konfliktů rekreovat pejskaři i ti, kteří se k chlupáčům ve vodě staví rezervovaně.