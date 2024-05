Zakázku bohumínská firma uzavřela prostřednictvím španělského distributora rybářských lan, se kterým ŽDB Drátovna dlouhodobě spolupracuje. „Jedná se o prvotní zakázku do tohoto zámořského území Spojeného království. Finální zákazník měl zájem rozšířit portfolio svých dodavatelů a naše společnost uspěla zejména tím, že dokázala nabídnout kvalitní lana za zajímavou cenu a navíc s krátkým dodacím termínem,“ říká předseda představenstva ŽDB Drátovna Petr Adamek s tím, že souostroví Falklandy, které jsou součástí Velké Británie, mají tzv. výlučnou ekonomickou zónu – do vzdálenosti 370 kilometrů mohou jejich obyvatelé rybařit a do budoucna i těžit ropu.

Šestipramenná lana s drátěnou duší o délce 6000 metrů a průměru 31 milimetrů, vyrobili bohumínští pracovníci v prvním čtvrtletí letošního roku. „Hmotnost jednoho lana před navinutím na buben činila 12,5 tuny, což je výjimečně mnoho a na rybářská lana poměrně neobvyklé. Běžně tento typ lana vyrábíme do průměru 28 milimetrů,“ sdělil vedoucí prodeje Lanárny Jiří Foltyn.