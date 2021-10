„Proto již s českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism projednáváme možnost samostatné prezentace severní Moravy a Slezska nejen jako lázeňské destinace. Uskutečnit by se měla začátkem příštího roku,“ uzavřel Petr Koudela.

„Severní Morava a Slezsko, to nejsou ‚jen' hory, technické památky a zámky,“ řekl s tím, že na této světové výstavě by samozřejmě rád představil i kulturní a přírodní bohatství kraje.

Skutečnost, že EXPO 2020 je první světovou výstavou, která se koná v regionu MENA & SA (na Středním východě, v Africe a jižní Asii), a zároveň je první, jejímž hostitelem je arabská země, nám tedy vyloženě hrála do karet,“ vysvětlil Petr Koudela a dodal, že Moravskoslezský kraj je právě díky Lázním Darkov, ale třeba i Sanatoriím Klimkovice v zahraničí skutečně oblíbenou lázeňskou destinací.

Aby se Lázně Darkov mohly prestižní zahraniční klientele v Dubaji co nejlépe představit, kraj podpořil přípravu jejich virtuální prezentace částkou 125 tisíc korun,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška, jenž se v rámci programu CzechTourism Day společně s jednatelem krajské destinační společnosti MS Tourism Petrem Koudelou 5. října zúčastnil tiskové konference pro zástupce profesních asociací, outgoingových cestovních kanceláří, aerolinek a českých i blízkovýchodních médií.

„Z příležitosti, jakou Lázně Darkov dostaly, jsem nesmírně nadšený. A pyšný na to, že v kraji máme tak silného hráče na poli lázeňství. Lázně Darkov jsou nejen na exotických incomingových trzích, k nimž Blízký východ beze sporu patří, opravdovou stálicí.

Lázně Darkov osloví návštěvníky EXPO 2020 nejen skleněnými plastikami Darkov Waves, jež jsou tvořeny sochami ponořenými do léčivé jodobromové vody solanky, ale i virtuální prohlídkou lázní, jejímž prostřednictvím se návštěvník expozice promění v lázeňského hosta.

/FOTOGALERIE/ V Dubaji se od začátku října koná světová výstava EXPO 2020, která potrvá až do konce března 2022. V pavilonu České republiky s příznačným názvem Czech Springs budou i moravskoslezské Lázně Darkov během následujícího půl roku prezentovat české lázeňství. Nejen prostřednictvím informačních brožur se návštěvníci darkovské expozice dozví také o krásách celé severní Moravy a Slezska.

