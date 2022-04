Malí Vodní skauti se těšili. Děti ze skautského oddílu Štítina a Nové Sedlnice se v doprovodu svých vedoucích ledové vody nebály.

Bourací práce na zimáku začnou možná už v létě, náhradní kluziště se pořád hledá

Do tří raftů naskákaly s nadšením a úsměvy a vydaly se dolů po proudu. "Já bych tam nevlezla ani kdyby mi za to zaplatili. Mám ráda teplo, na vodu jezdím ráda, ale v létě," přiznala z břehu přihlížející Hana zachumlaná až po nos do zimní bundy.

Řeka Moravice je sjízdná díky vodákům z Campanuly pouze dvakrát ročně, kdy se upouští voda z přehrady známé z televizního seriálu jako Velké sedlo. Po jarním odemykání se na podzim řeka zamyká. Letos by se měla podzimní Moravice uskutečnit 17. až 18. září. Nejbližší akcí je otvírání ostravských řek v sobotu 30. dubna.