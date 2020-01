Dlouho očekávaná událost je tady. Plachetnice Niké, na níž bohumínský rodák a mořeplavec Richard Konkolski jako první Čechoslovák v letech 1972 až 1975 obeplul svět, už stojí v Malém světě techniky v Dolních Vítkovicích. K vidění tam bude od března nejméně jeden rok.

Loď Nike od Richarda Konkolského v Malém světě techniky U6, 13. ledna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Původně měla dorazit Niké do Ostravy už loni, podařilo se to však až letos. Nadační fond Historie dobrodružství si ji propůjčil z Národního technického muzea v Praze.

"Je to pochopitelně perfektní pocit vidět ji u nás v regionu. Niké tady vznikla, teď se tady vrací," řekl v pondělí Deníku Richard Konkolski během toho, co koordinoval ustavení lodi v místě budoucí expozice.