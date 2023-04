Modely letadel, lodí, vlaků, bojových vozidel, dioramata, ale také auta i hrady z papíru. To vše si mohli prohlédnout návštěvníci Model show, která se konala v sobotu ve Středisku volného času Juventus v Karviné.

Karviná, Model show 2023 | Video: Januszek Tomáš

Přehlídka výtvorů nadšenců z Česka, Polska i Slovenska přiláká každoročně několik stovek návštěvníků – dětí i dospělých. Loni tu napočítali 800 návštěvníků. A jak se dá po chvilce rozhlížení vypozorovat, nejen děti nadšeně koukají, také mnozí muži se mění v kluky a se zájmem zblízka studují vyhlédnuté modely a zaujatě o tom či onom s kolegy diskutují.

Model show není jen výstava, ale také soutěž. A tak zatímco laici obdivují, odborníci pečlivě studují modely přihlášené do soutěže a hodnotí je.

Zničené hroby na hřbitově v Karviné. Policie hledá pachatele nechutného činu

„V soutěžní části této přehlídky se největší důraz klade na shodu modelu s originální předlohou. Odborníci prohlížejí a hodnotí modely letadel, bojových vozidel nebo lodí,“ říká šéf karvinského Klubu plastikových modelářů Petr Dorda.

A ceny pro nejlepší? Model show Karviná vznikla v roce 1984 a její organizátoři každoročně udělují tři putovní poháry - za nejlepší model spojeneckého letadla, Putovní pohár seržanta Ličiče a karvinský Pohár dvaatřicetiny, který je určený pro vítěze v kategorii oblíbených modelů v měřítku 1:32.

Vláčky nikdy nezklamou

Velký zájem všude, kam přijde, vyvolává nejen u dětí, ale i dospělých model železnice, který je dílem Břetislava Káni, přespolního člena karvinského klubu, který žije v Darkovicích na Opavsku. A nejinak tomu bylo i v sobotu v Karviné. „Nevím, jestli je to nejoblíbenější model tady, ale když to říká šéf klubu, tak je to asi pravda,“ podotýká s úsměvem a skromně modelář Břetislav Káňa.

FOTO: Šest posedů u Stonavy lehlo popelem. Požáry byly zřejmě úmyslně založené

Stavět modely železnic začal v patnácti letech a vášeň pro koleje, vlaky, výhybky, mosty a nádražní budovy u něj přetrvala až do padesátky.

„Asi jako mnoho jiných modelářů jsem odebíral časopis ABC a vystřihoval modely. Pak jsem ale přešel na vláčky, které se daly koupit a postupně jsem si postavil model železnice s nádražím, mosty, budovami i krajinou,“ ukazuje na svůj výtvor. Není to prý nádraží, které má předlohu v reálu, nicméně některé prvky reálné jsou. Například nádražní budova stanice Lužec nad Vltavou.

Krása detailu. Železniční modeláři v Opavě poprvé představili obří kolejiště

Co je pro tento model i jeho majitele důležité, je to, že všechny lokomotivy a vagony musí mát na sobě napsáno ČSD (do roku 1993 Československé dráhy - pozn. aut.).

Káňův model má samozřejmě elektrické ovládání vlaků, návěstí i výhybek. Vše je budované tak, aby se dalo nekonečně rozšiřovat. Přesně tak, jak si autor usmyslí a podle toho, co přikoupí. Zvětšování modelu ale asi bude muset počkat, protože momentálně chce modelář z Darkovic postavit úzkorozchodnou železnici.