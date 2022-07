STARS Třinec

Venkovní letní koupaliště STARS v Třinci, 23. 6. 2022.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Momentální kapacita 1895 návštěvníků, dva nerezové bazeny (pro plavce a dětský se šedesátimetrovým tobogánem), brouzdaliště se skluzavkou, delfínkem chrlícím vodu, vodotyskem… To je třinecké venkovní koupaliště. Městská příspěvková organizace STARS, jež ho provozuje, připouští, že ceny jsou oproti loňsku vyšší. Otevřeno má už od začátku června a návštěvnost je slušná.

• provozní doba je od konce června a pak v červenci i srpnu vždy od 9 do 20 hodin od pondělí do neděle• celodenní vstupné je pro dospělé 120 (po 17. hodině 80 korun), pro děti od tří do patnácti let, důchodce a handicapované 80 (po 17. hodině 60 korun), děti do tří let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma, pro skupiny nad deset lidí je desetiprocentní sleva, rodinné vstupné se pohybuje od 220 do 350 korun

• čepované pivo desítka je za 38, stejně tak nealkoholické pivo, půllitr kofoly za 40 korun

• hranolky vyjdou na 45, langoš na 70 korun