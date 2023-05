Na letních koupalištích finišují přípravy na sezonu a milovníci letních radovánek na webových stránkách jednotlivých měst zkoumají, kolik je letos vstup na plovárnu bude stát. Nejvíce si připlatí v Havířově.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Havířově se vstupné pro dospělého zvýšilo o 50 procent, v Karviné naopak s cenou nehýbali. Ředitel Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov (SSRZ) Jiří Matěj zdůvodnil úpravu vstupného zvýšením cen vstupů, které jsou nutné pro fungování koupaliště.

„Do ceny vstupného jsme museli promítnout růst cen například bazénové chemie, která zdražila až o 40 procent, zvýšili se mzdy i ceny dodavatelských prací. Věřím ale, že zvýšení vstupného návštěvníky neodradí. Například benefity pro rodiny s dětmi zůstanou zachovány,“ řekl Jiří Matěj.

Pro názornost. Vstup pro dospělého s dítětem do 2 let je za 150 korun oproti loňské stokoruně. Dítě do 14 let v doprovodu dospělého zaplatí nově 80 korun. Rodina se dvěma dětmi do 15 let utratí 300 korun. Padesátikorunu zaplatí také klienti dětského domova a Armády spásy.

Na koupališti bude i ochranka

Vedle cenových novinek nabídne havířovské koupaliště například dvě nové dřevěné sestavy pro děti, trávník, kde nerostou pampelišky a jetel, a tudíž tráva nepřitahuje bodavý hmyz. O bezproblémový pobyt na plovárně se letos nově bude starat bezpečnostní agentura, jejíž dva členové budou během července a srpna dohlížet na pořádek na koupališti. „Budou označeni, vysílačkami budou ve spojení se správcem, plavčíky i pokladnou. V případě problémů budou volat městskou policii,“ vysvětlil ředitel SSRZ.

Termín otevření letního koupaliště v Havířově je stanoven na 10. června. Důvody mírného zpoždění jsou dva: „Jedním z nich záruční oprava netěsnosti ve dně velkého bazénu. Spára se musí přelepit, poté bazén vyčistit, napustit a spustit filtrace, která trvá týden,“ vysvětlil Jiří Matěj. Druhým důvodem je oprava transformátoru, z něhož jde elektřiny k zařízení na koupališti, jeho opravu společnost ČEZ naplánovala 6. června.

Mírné zvýšení cen hlásí také letní koupaliště v Českém Těšíně, tak si dospělí připlatí 20 korun (loňská cena 100 korun), děti zaplatí 60 korun. „Ceny jsme mírně zvedly. Nicméně ceník ještě rozšíříme o rodinné vstupné, dva dospělí se dvěma dětmi zaplatí nově 300 korun,“ uvedl ředitel SÚZ Edvard Huczala.

Vstupné na letní koupaliště v Karviné zůstává oproti loňsku nezměněno. Dospělý zaplatí 110 korun, dítě do 3 let je zdarma, mládež do 15 let za 65 korun. Rodinné vstupné 2+2 je za 280 korun „Dohodli jsme se s městem, že vstupné letos zvyšovat nebudeme,“ uvedl ředitel společnosti STaRS Karviná Petra Dyszkiewicz. Zahájit sezonu na koupališti plánují první červnovou sobotu. Zda se tak ale skutečně stane, záleží především na počasí.