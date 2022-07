Městská agentura K3 Bohumín nasazuje další trumf českých kuchyní a přichází s novým soutěžním food festivalem. Tentokrát se zaměří na bramborové placky. V areálu skřečoňské hasičárny se návštěvníci akce vrátí o pár let zpět v čase. Dozlatova vypečený bramborák je totiž bude stát 30 korun. I za „lidovku“ by jim ale rozhodně mělo chutnat, je to ostatně v zájmu prodejců. Zákazníci se totiž stanou zároveň arbitry, kteří rozhodnou, který ze sedmi přihlášených týmů dokázal tradiční pokrm připravit nejlépe. Vítězný kolektiv kuchtíků si pak odnese nejen skvělý pocit z dobře usmažené cmundy, ale i pohár, diplom a další věcné ceny.