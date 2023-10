Je rozhodnuto. Obyvatelé Orlové a Českého Těšína zaplatí od nového roku více na daních za nemovitosti i pozemky, vyjma zemědělských. Zastupitelé obou těchto měst schválili vyhlášku, kterou se stanoví místní koeficient pro daň z nemovitých věcí ve výši 2,0.

Vyhláškou stanoveným koeficientem 2,0 bude nově násobena daň každého poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, s výjimkou pozemků zemědělských. Dotkne se tedy stejným způsobem jak fyzických, tak právnických osob.

„Město je tímto nuceno reagovat na zajištění budoucích příjmů do rozpočtu, které by umožnily financování plánovaných akcí a obnovy infrastruktury. Nemovitostní daň je jediná, jejíž celkový výnos směřuje do rozpočtu obce a primárně by měla sloužit k rozvoji obce,“ řekl starosta Českého Těšína Karel Kula a dodal, že v Českém Těšíně se daňová povinnost poplatníků nezvyšovala od roku 1994.

Podnětem k jednání samospráv o zavedení nové obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu je vládní návrh konsolidačního balíčku, který by na základě aktualizované predikce Ministerstva financí v příštím roce způsobil v obcích výpadek příjmů ze sdílených daní v řádech milionů korun podle velikosti obce a v dalších letech ještě více.

Orlová ubere i přidá

Obdobná změna přijde od ledna i v Orlové, která dosud neměla daný místní koeficient. Město na jedné straně ubere ze základní sazby dané zákonem, protože tato sazba není schopná zohlednit specifika místních částí města. Současně ale nově uplatní plošné místní zdanění nemovitostí, které bude mít od 1. ledna 2024 koeficient 2,0.

„Tato změna, kterou jsme museli udělat, je výsledkem přetahované mezi státem a všemi městy a obcemi v České republice o to, kolik jakých daní se vrátí do místních rozpočtů, čili tam, kde reálně žijí a pracují daňoví poplatníci. Když chceme mít v příjmu města daně z nemovitostí, což je podle mě naprosto oprávněné, protože my jsme ti, kdo řeší zasíťování, místní komunikace, dopravu k nemovitostem a řadu dalších služeb pro občany i firmy, musíme počítat s krácením jiných příjmů. Stát nám je s největší pravděpodobností prostě nepošle,“ vysvětlila starostka Orlové Lenka Brzyszkowská.

Pro obyvatele města budou změny v koeficientech daní z nemovitostí znamenat, že jim pro rok 2024 přijdou nové výpočty daňové povinnosti. Ta bude v každém případě vyšší než v roce 2023.

Nechtějí lidi zatěžovat

V dalších velkých městech okrese se situace od ledna nezmění. A to mimo jiné proto, že Karviná, Havířov, Bohumín i menší obce mají tento místní koeficient zaveden již několik let.

A ke zvyšování koeficientu se s ohledem na obyvatelstvo nemají. „Město by se mohlo k vládnímu postupu přidat a po dvanácti letech navýšit koeficient této daně o inflaci, čímž by získalo do svého rozpočtu dalších 13 milionů korun navíc. Na rozdíl od vlády jsme se však rozhodli neprohlubovat ekonomické zatížení občanů, firem a podniků a z naší strany tedy ke zvýšení nedojde,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.