Pokud by se totiž silnice stavěla, bylo by potřeba vykoupit a zbořit několik rodinných domů a budov, rozdělení části Velkého lesa a například také zničení pomníčků životické tragédie.

Kritici tohoto projektu argumentují tím, že nová silnice tak, jak je navržena, je zbytečná. „Obchvat Havířova, budiž. Proti tomu nic nemáme. Ale proč ničit les, sady, bourat domy, hloubit tunel, kterým by část cesty vedla pod Těrlickem? Kromě radikální změny a negativních důsledků na vzhled Horní Suché, Životic i Těrlicka, by nová silnice přivedla do těchto lokalit tranzitní nákladní dopravu,“ řekl člen petičního výboru Jan Zyder.

Podle něj jsou argumenty, které předkládá investor, potažmo město Havířov, jehož vedení se nebrání stavbě obchvatu, scestné. „Podle prvotních plánů se obchvat Havířova měl stavět za podmínky, kdy bude veden přivaděč od dálnice D1 z Bohumína přes Rychvald. Ten sice stále je v územním plánu kraje, ale zelenou dostala stavba přeložky silnice z Bohumína přes Dětmarovice do Karviné a dál na Český Těšín. Takže tudy má v budoucnu jezdit nákladní doprava od D1 směrem k D48 a dál na Slovensko,“ vysvětlil Zyder.

Přibližně v těchto místech na rozhraní Havířova a Horní Suché by měla na trese obchvatu Havířova vzniknout mimoúrovňová křižovatka Havířov-sever.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

„Rozčiluje mě direktivní rozhodování úředníků od stolu bez místní znalosti. Opravdu není důvod stavět předimenzovanou silnici, ničit les, sady a zemědělskou půdu,“ dodal Zeder.

Proč nezvolit jinou trasu?

Podobně situaci vidí radní Horní Suché Marian Weiser, který se v této záležitosti angažuje už několik let. Není prý proti obchvatu jako takovému, je ale přesvědčen, že by neměl jít přes Horní Suchou a obec tak zničit.

„Plány na vybudování této silnice jsou staré a vycházejí z jiné situace. S postupnou proměnou regionu by možná bylo dobré vrátit se k variantě, která novou silnici za Havířovem vede okolo starých důlních areálů, kde by takto mohlo vzniknout dobré napojení na průmyslové zóny, které tam dnes fungují. Poté by silnice mohla vést směrem na Karvinou, která bude mít zanedlouho obchvat, a dále do Českého Těšína a na Slovensko,“ řekl Marian Weiser. Zjednodušeně řečeno, výstavba dopravní infrastruktury by podle něj měla odpovídat skutečným potřebám regionu.

Podivuje se například vysvětlení, že silnice má vyvézt z Havířova tranzitní dopravu. „V tomto směru není situace v Havířově až tak vážná,“ sdělil a dodal, že se na výsledky celostátního sčítání dopravy provedeného ŘSD ČR z roku 2020.

„Z toho je zřejmé, že největší počet vozidel, víc jak 30 tisíc denně, přijíždí do Havířova po silnici č. 11 Rudná a v místech kruhového objezdu u nádraží se dělí do více směrů – do středu města, na Šumbark, do nákupních center Globus a Kaufland a dále do Horní Suché. Na výjezdu z Havířova je to už 15 tisíc vozidel a před Těrlickem devět a půl tisíce. Tyto počty však neevidují jen projíždějící vozidla, ale i ty které vyjíždějí přímo z Havířova. Můžeme tedy konstatovat, že hlavní třídy Havířova nejsou zatížené víc než okružní křižovatky v Horní Suché, kde denně projíždí také cca 13 tisíc vozidel,“ popsal radní Marian Weiser ve svém článku v radničním Informátoru.

Jan Zyder, jeden z členů petičního výboru, připomíná, že petici je možné podepsat na několika místech v obci až do konce listopadu. Nemá prý zatím přehled, kolik je na arších podpisů. Koncem roku pak kopie petičních archů s podpisy poputují na Ředitelství silnic a dálnic, Magistrát města Havířova a další instituce.

Trasa plánovaného silničního obchvatu Havířova, jehož stavbu schválilo ministerstvo dopravy.Zdroj: ŘSD