Debatují a hádají se na sociálních sítích, ale třeba také v hospodách. Bohumínské v těchto dnech rozděluje na dva tábory otázka, zda k adventnímu času patří i výbušná zábava v podobě ohňostroje.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

V období adventu každoročně rozzáří oblohu nad Bohumínem dva ohňostroje. Lidé tak debatují třeba o tom, kolik peněž město vyhodilo v petardách do vzduchu. Bohumíňáky ale rozděluje na dva znepřátelené tábory i to, zda je ohňostroj v době adventního rozjímání to pravé ořechové. Svůj názor nyní mohou sdělit místní radnici také v anketě na městském webu a facebooku.