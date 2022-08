Práce potrvají tři roky. To proto, že strojní čištění dna může probíhat jen několik měsíců v roce. „Důvod je ten, že v oblasti žije několik druhů chráněných živočichů. My tedy můžeme odsávat sediment ze dna až po 15. srpnu a do prvních mrazů. Poté se sem vrátíme za rok opět v půli srpna,“ řekl Deníku stavbyvedoucí Petr Vojtíšek z firmy Gardenline. Dodal, že v období vegetačního klidu se budou na poloostrově a ostrově kácet staré dřeviny a pak sázet nové.

Změn ale bude více. Po vyčištění dna nahrne speciální technika k břehům štěrk, břehy upraví a rozšíří tak, aby tam mohla vzniknout stezka pro pěší. Zvětšovat se bude i ostrov uprostřed jezera. Ten ale bude stále dostupný pouze po vodě, zatímco nově vytvořený poloostrov, který vznikl díky nové silnici opodál, bude se břehem spojen lávkou.

Karvinský primátor Jan Wolf se těší na to, až bude okolí jezera upraveno a promění se opět v rekreační areál, kam se místní v minulosti chodívali koupat. „Je to jedna z nejvýznamnějších akcí města. O prostředky na čištění jezera jsme žádali od roku 2008. Trvalo to a bylo to docela martyrium. O to víc jsem teď rád, že se konečně začalo,“ řekl Jan Wolf.

Jak takové čištění vodní plochy vypadá v praxi? Na vodě pluje sací bagr. Pohybuje se přitahováním lana a odsává sediment. Podle pracovníků firmy je na dně vrstva silná asi 40 centimetrů. Po vyčištění bude mít jezero hloubku jeden a půl až dva metry.

Od sacího bagru vede plastové potrubí, kterým se odtěžený sediment dostane na břeh do vybudované takzvané homogenizační nádrže. Tam se z něj přes síta oddělují hrubé nečistoty a hmota se odstřeďuje. Hrubý sediment se pak odváží na skládku, odstředěná voda se vrací do jezera.

„Volní plocha má asi šedesát tisíc metrů čtverečných a na dně je asi patnáct tisíc kubíků sedimentu, který se naředí a projde odstřeďovacím procesem,“ vysvětluje stavbyvedoucí Petr Vojtíšek.