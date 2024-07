„Vracíme se v čase zpět, a to do 90. let 20. století, kdy se z rádia nahrávaly písničky na kazety, které se pak dokola poslouchaly ve walkmanech. I když někteří měli dokonce už i discmany na cédéčka,“ uvedli v pozvánce pořadatelé z Iniciativy Dokořán.

Ti rovněž zařídili, aby populární české písničky z té doby nezněly jen z těch přehrávačů (a reproduktorů na hlavní scéně) karvinské loděnice. Aby to bylo skutečné retro se vším všudy, domluvili živé koncerty tehdejších idolů disco mládeže, chlapeckého (tedy dnes už mužského) souboru Lunetic a holčičí (aktuálně dámské) skupiny Holki.

Retro Párty měla v pozvánce uveden i dress-code, tedy módu odpovídající devadesátým letům minulého století. Na což také spousta účastníků slyšela, přehrabala doma či u rodičů, ne-li prarodičů, skříně a šatníky a náležitě se oblékla. Nechyběly samozřejmě teplákovky i susťákovky. A nemluvě o spoustě retro předmětů u fotostánku, kde se dělaly obrázky na památku.

„Vzpomínky!“ svěřoval se prakticky každý oslovený, co ho na první takovou karvinskou retrodiskotéku svého druhu přivedlo. Někteří k tomu dodávali, že si připomínali na mládí, jiní dětství …

Lukáš Heczko z pořádající Iniciativy Dokořán se nechal slyšet, že ho zájem o Retro Party opravdu překvapil, a to příjemně: „Chtěli jsme si vyzkoušet udělat diskotéku ve stylu devadesátých let. Celou akcí nám provází a dělá dýdžeje Lumír Mořkovský, kterého si mnozí pamatují z diskoték U Vlka. Počasí nám přeje, čekáme několik tisíc lidí. A určitě budeme v této akci pokračovat i nadále.“