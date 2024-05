Místo staré budovy nová. Toto motto si koncem dubna připomněli všichni účastníci slavnostního setkání v Domě PZKO v Karviné-Ráji. Důvod? Připomněli si roky, slavnosti, oslavy výročí a další akce, které v této budově v minulých desetiletích zažili, a symbolicky se s objektem rozloučili.

Karviná-Ráj. Dům PZKo půjde brzy k zem ia na jeho místě vyroste do konce roku nová budova. Stav ke konci dubna 2024 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Na místě původní budovy, postavené na konci 40. let let minulého století, která samozřejmě prošla několika úpravami, teď vyroste budova nová, zděná. „Čeká nás generální rekonstrukce,“ připomněla předsedkyně místního kola PZKO Karviná-Ráj Ksenia Stuchlik.

Po téměř pěti letech se spolku podařilo za přičinění mnoha lidí, ale zejména polské konzulky v Ostravě Izabely Wołłejko-Chwastowicz, sehnat na stavbu nové budovy prostředky od Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky.

Původně dřevěná, dnes už dosti vetchá budova, půjde celá k zemi a na jejím skoro stejném půdorysu, vyroste nový přízemní objekt.

„Zůstane pouze sociální zázemí a kuchyň, které se opravovaly v minulých letech a jsou už zděné. Přistavovat budeme sklad pro inventář, malý sál a terasu,“ informovala Stuchlik.

Podle ní by práce měly začít už v květnu, čeká se však ještě na nějaká povolení a dokumenty. Hotovo by mělo být v prosinci, ale zda bude už i s otevřením, to se v tuto chvíli neví.

Konzulka: Přiznávám, nevěřila jsem

Radost neskrývala ani polská konzulka v Ostravě Izabela Wołłejko-Chwastowicz, která pomáhala prostředky na tuto investici získat. „Přiznám se, že jsem v některých fázích těch dlouhých jednání byla skeptická a nevěřila, že to vše dopadne tak jak dopadlo. O to víc jsme ráda, že tu dnes jsme a můžeme se nejen vidět, povídat si, ale i plánovat budoucnost tohoto spolku, který bude mít novou důstojnou budovu,“ řekla konzulka. Velkou zásluhu na tom, že se peníze podařilo získat, byla podle ní nezdolná aktivita členů místního PZKO, kteří se nevzdávali a dělali vše pro to, aby tento příběh měl šťastný konec.

„Těšíme se, že po přestavbě se tady budou konat další akce, kterých jsme tu za ty roky pořádaly stovky, mnohé tradiční. Naší členové si to zaslouží,“ dodala předsedkyně PZKO Karviná-Ráj Ksenia Stuchlik.

Do roku 1966 budova sloužila jako základní škola s polským jazykem vyučovacím.