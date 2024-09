V oblasti Dolní Lutyně by mohl vyrůst SPP – Strategický průmyslový park, neboli gigafactory. I tento projekt potřebuje protipovodňovou ochranu, což se nyní ukázalo jako klíčové poté, co se Bohumínskem prohnaly ničivé záplavy.

„Aktualizace odborné studie potvrdila, že navržená opatření pro odvodnění podnikatelského parku jsou dostatečná,“ uvedl ředitel Státní investiční a rozvojové společnosti David Petr. „Pro odvod srážkových vod na území parku budou vybudovány retenční objekty, které zajistí jejich kontrolu a odvádění v souladu s legislativními požadavky. Pro povodňové průtoky z Olše a Lutyňky budou zřízeny přírodě blízké odtokové koridory, které minimalizují vliv parku na okolí,“ připomenul.

Klíčový výstup povodňové analýzy pro případný vznik gigafactory potvrdil především, že původně navržená opatření by zvládla ochránit park a ten by tak nepředstavoval pro lokalitu v této oblasti žádné riziko. Nezpůsobil by negativní změny v odtokových poměrech.