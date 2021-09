Do dvou prvních tříd ve škole nastoupilo celkem 41 dětí. Než usedli do svých lavic, čekalo na ně ve školním foyer uvítání – deváťáci v námořnickém jim předali dárečky a každý malý školák dostal šerpu s nápisem Prvňáček.

Do první třídy přivedli své ratolesti i karvinští házenkáři Jan Sobol a Radek Sliwka. Slavnostní uvítání proběhlo dle předepsaných protiepidemických opatření. Testování ale prvňáci absolvují až ve čtvrtek.

Testy? Až zítra

„První den se prvňáčci netestují. Chceme jim udělat hezký den, a proto jsme testování přeložili na zítřek. Vše v souladu s nařízením ministerstva školství. Ostatní děti jsou ve svých třídách s učiteli a podstoupily testy,“ uvedla ředitelka školy Leona Mechúrová.

Na všech učitelkách bylo vidět, že jsou rády, že děti mohly do školy nastoupit a všichni doufají, že to tak bude po celý školní rok. „Jsme rádi, že se školy otevřely a že jsou jasně daná pravidla pro to, aby děti do školy mohly. Dnes první den máme třídní schůzku, abychom rozptýlili obavy ohledně situace, kdyby se zase muselo přejít na distanční výuku. Rodiče také chceme seznámit se s systémem, pomocí, kterého jim škola bude předávat informace, klasifikaci a zprávy. Všechno jsme dali do elektronické podoby, kdyby náhodu školy zavřeli. Vlastní výuka by probíhala na platformě Google Classroom,“ vysvětlila ředitelka školy.

Problém, který by podle ní mohl komplikovat případnou distanční výuku, je ten, že prvňáci ještě neumějí ovládat počítač. „Každopádně jsme připraveni na situaci, kdy by se zase muselo učit přes počítač,“ dodala Leona Mechúrová.