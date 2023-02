V této poměrně rozlehlé obci bývaly ještě před deseti lety dvě, dříve i tři prodejny potravin. Dnes zůstala jedna a i ta živoří. Andrea Nogová se za pultem malého krámku, který se nachází v přízemí budovy obecního úřadu v Chotěbuzi, mile usmívá. Jakmile ale dojde na povídání o tom, jak jdou obchody a zda chodí zákazníci, zvážní.

„Upřímně? Je to bída. Před pěti lety byl obchod zavřený, protože se opravovala budova úřadu. Poté jsem to vzala do nájmu a zprvu to vypadalo nadějně. Snažila jsme se vyjít zákazníkům vstříc, řekla jsem jim, ať si vyberou, co jim mám objednat, a oni si pro zboží chodili. Počáteční zájem lidí ale opadl a dnes sotva přežívám,“ postěžovala si majitelka krámku se smíšeným zbožím.

Jak bylo řečeno, prodejna je jediná v obci, která je roztahaná na několika kilometrech čtverečních, ale obchod přesto skomírá. Vysvětlení je nasnadě. Prakticky všichni místní pracují ve městě, kam musejí dojíždět, takže nakupují tam. A těch pár důchodců z okolních domů prodejnu nezachrání.

Poslední prodejna v obci přežívá i díky vstřícnosti místní radnice. „Snižovali jsme paní z prodejny nájem, abychom obchod udrželi. Uvidíme, zda se to podaří,“ řekl Deníku starosta Chotěbuzi David Harok.

Na nákupy jezdí lidé přes hranici

Vesnička na česko-polsko-slovenském trojmezí patří k místům, kde přestala fungovat jediná prodejna potravin. Hrčava o ni přišla po osmadvaceti letech. Zavřel s ní i přilehlý Deny Bar. Provozovatelce se to prostě přestalo vyplácet.

„Vzdala jsem to. Jednak jsem už půldruhého roku v důchodu, a pak ty tržby byly po covidu na nic. Kromě babiček k nám chodili lidé jen víceméně pro chleba,“ nechala se slyšet Slávka Nieslaniková. S rodinou prý před ukončením provozu doslova dojídala zásoby, u nichž končila expirační doba, aby nepřišly nazmar a nevyhazovaly se.

„Totéž platí pro hospodu, vedla ji snacha a sedávala tam často sama,“ poznamenala Nieslaniková.

Problémy jí údajně působili také nepřející lidé, kteří na posílali obchodní inspekci či hygieniky. Potraviny už každopádně ve svém objektu prodávat nechce. Deny Bar by však mohl otevřít na jaře. „Zatím jsme to vyřešili pojízdnou prodejnou a hodláme situaci řešit dále,“ konstatoval místostarosta Hrčavy Petr Koziel.

Do vesnice s 243 obyvateli začala prodejna zajíždět ve středy a v pátky, vždy mezi 11. a 12. hodinou. Podle místostarosty ale brzy nastane změna, pátek bude nahrazen sobotou.

„Přemýšlíme nad alternativami. Je to u nás takové, že většina sousedů si pro jídlo zajede. Pojízdnou prodejnu využijí hlavně důchodci, kterých je v Hrčavě nadpoloviční většina a nesou zavření zdejších potravin špatně,“ shodli se Martin Koper a Martin Bojko z vedení obce. „Nejbližší potraviny máme na polské straně v Jaworzynce, do tamní večerky se dá dojít asi za půl hodiny,“ odhadují.

Velkým lákadlem je pak známá síť prodejen Biedronka v polské Istebne, vzdálená necelých 10 kilometrů. Ta je pro zákazníky cenově výhodná, vzhledem ke kurzu eura a zlotého tam jezdí i spousta lidí ze Slovenska. Biedronka ostatně podle slov Slávky Nieslanikové sehrála nemalou roli v jejím rozhodnutí ukončit v Hrčavě živnost.

Místo obchod pojízdná prodejna

Kdo nejezdí do města, může ve Stanislavicích, což je původně samostatná obec přičleněná před zhruba 50 lety k Českému Těšínu, nakupovat pouze v pojízdné prodejně. Loni v listopadu tam zavřela poslední kamenná prodejna Coop jednota Beskydy. Tu se vedení firmy rozhodlo uzavřít kvůli ztrátovému provozu a to bez náhrady. Příležitosti se proto, podobně jako na mnoha jiných místech v česko-polském příhraničí, chytli provozovatelé pojízdných prodejen z Polska, kteří do Stanislavic se zbožím zajíždějí v pondělí a ve čtvrtek.