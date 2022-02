Kam letos za masopustem? Podívejte se, jak a kde se slaví na Moravě a ve Slezsku

/FOTOGALERIE/ Období tanečních zábav, zabíjaček a svateb. A především také barevné a pestré průvody rozverných masek s muzikou. To vše je masopust, tradice, která neodmyslitelně patří také do měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Pojďte nyní nahlédnout do bohatého výběru fotografů Deníku a podívat se, jak pro vás masopustní akce v regionu zaznamenali v předchozích letech.

Kam letos za masopustem? Podívejte se, jak a kde se slaví na Moravě a ve Slezsku. | Foto: Deník/Petr Widenka