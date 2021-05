Až do 10. května mají lidé možnost odevzdat bicykly v Českém Těšíně v areálu společnosti Trianon v ulici Na Horkách. „Český Těšín je prvním místem v okrese Karviná, kde sbírka kol probíhá. Určitě bychom přivítali i další partnery pro založení sběrných míst,“ uvedla koordinátorka projektu Kola pro Afriku Kateřina Krainová.

Kola zde už v Českém Těšíně odevzdaly desítky lidí, mimo jiné místní cyklističtí nadšenci. „Už se u nás v rodině nepoužívaly, koupili jsme si novější. Jsou plně pojízdná, jen je třeba dofoukat duše,“ říkají shodně Miroslav Sluštík a David Adámek. Podle nich je to dobrý nápad využít staré nepoužité věci a umožnit dětem v Africe jezdit do školy.

Následně od pondělí 10. do 21. května pořádá sbírku Charita Třinec. „Letos jsme se dohodli s městskou společností STARS, která má v Třinci oplocený areál. Kola lze odevzdat každý pracovní den mezi 10 a 12 hodinou, případně po domluvě na čísle 558 993 587. Pokud někdo nebude moci kolo sám dodat, náš dobrovolník nebo zaměstnanec pro něj může případně i přijít,“ doplnila ředitelka Charity Třinec Monika Byrtusová.

Loni obyvatelé Třince a okolních obcí odevzdali v rámci květnové sbírky 200 kol, která naplnila dva kontejnery. Do sbírky se zapojil i Magistrát města Třince, který daroval kola ze „ztrát a nálezů“, o které se nikdo po několik let nepřihlásil.

Stará kola rozebírají v Ostravě bývalí vězni a dobrovolníci a skládají z nich bicykly, které zvládnou náročný africký terén. „Loni jsme do Gambie vypravili díky pochopení přepravců celý kontejner s téměř 500 bicykly a příslušným množstvím náhradních dílu. Náklad už dorazil na místo určení a v květnu budou kola skládat gambijští mechanici s pomocí dětí ze škol, kam dary poputují,“ doplnila Krainová.

Program Kola pro Afriku tradičně podporuje skupina SMOLO, která zdarma zapůjčí pro sbírku přepravní kontejnery a výtěžek bezplatně převeze do centrálního skladu organizace v Ostravě-Koblově.

Bicykl je na černém kontinentu stále pro mnohé jedinou možností, jak se dostat do práce nebo do kilometry vzdálené školy. Škola to je vzdělání, svoboda finanční i lidská, vyhlídka na lepší život. Gambie, kam kola z Česka po kompletaci a opravě putují, je zaostalý zemědělský stát, nejmenší rozlohou na africkém kontinentu. Jde o úzkou nížinu, kde nejvyšší „hora“ má 53 metrů.