Celkem pět pedagogů z regionu získalo nejvyšší rezortní ocenění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Byla mezi nimi také Kateřina Bernatíková, učitelka českého jazyka a literatury a jazyka německého na Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně.

Oceněné učitelce Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně Kateřině Bernatíkové blahopřeje ministr školství mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek. | Foto: se svolením MSK

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci. Ministr školství Mikuláš Bek pedagogy ocenil 14. září v Senátu.

Medaile ministra školství je pro Kateřinu Bernatíkovou už druhým oceněním, kterého se jí letos za práci dostalo. „Letos v březnu jsme jí za její skvělý přístup k dětem a výuce udělili cenu v rámci oceňování pedagogů Moravskoslezského kraje. Hodnotící komisi zaujala bohatým rozsahem činností,“ náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Kromě výuky němčiny a českého jazyka je spoluautorkou knihy Josef Božek, působí jako lektorka kurzů češtiny pro cizince, díky jejím aktivitám v charitativní oblasti předloni získalo gymnázium, na kterém učí přes dvacet let, Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Je to výjimečná osobnost, která by měla být pro své kolegy inspirací,“ představil jednu z vítězek z Těšína Stanislav Folwarczny.

Medaile MŠMT je nejvyšší možné ohodnocení, které může v naší zemi pedagog získat. „Těší mě, že letos do našeho kraje putovalo hned pět medailí, dvě z nich dokonce na střední školu zřizovanou krajem,“ uvedl Stanislav Folwarczny.