„Lidé se moc těšili. Řekla bych, že si Medový jarmark přímo vymohli. Říkali, že jim moc chyběla právě možnost koupit si med a produkty z něj. Myslím, že med k nám táhne návštěvníky, kteří si při jednom prohlédnou i to další, co se tu vystavuje a nabízí,“ říká organizátorka oblíbené podzimní dětmarovické akce Taťána Čempelová.

A o právě uplynulém víkendu se všichni dočkali. Vedle medu, propolisu, vosku medoviny byly v nabídce medové perníčky, vánoční ozdoby, ručně pleté ponožky a čepice. A jak se ukázalo, o nezájem návštěvníků si pořadatelé opravdu nemohou stěžovat. „Hlásili se nám lidé z Nového Jičína, z Havířova, v Třince i odjinud,“ říká Čempelová.

Také letos se zapojila i veřejnost

Také letos se pořadatelé snažili zapojit i veřejnost. Proto připravili Soutěž o nejkrásnější adventní věnec. „Chtěli jsme nějak motivovat děti, aby se vrátili zpět do komunitního života. Nakonec jsme ale udělali dvě kategorie – dětskou a pro dospělé. To, co tu vidíte je práce obyvatel a dětí ze místní školy a školky i dětí, které věnce vyrobily a přinesli nám, abychom je vystavili,“ dodala organizátorka akce.

Kromě výrobků z perníku mohli návštěvníci ochutnat také makronky z produkce místního vyhlášeného cukráře. „V nabídce teď máme osm druhů, ale měli jsme jich více. Děláme hlavně na objednávku“ vypráví studentka Michaela. Chuťově zajímavé jsou podle ní markonky se slaným karamelem s himalájskou solí a proužkem čokolády, anebo s černým rybízem. A která jí nejvíc chutná? „Já už je nejím. Co jsem se je naučila péct, tak se té vůně tolik načichám, že už to nemůžu ani jíst,“ usmívá se budoucí zubařka Michaela.