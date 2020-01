Například Karviná, která na investice vyčlenila přes 150 milionů korun, má v plánu modernizaci školních budov, ale počítá též s opravami komunikací či výstavbou nových parkovacích míst.

„Investice půjdou mimo jiné do modernizace komunikací, chodníků a cyklostezek, do oprav malých mostků nebo do výstavby nových parkovacích míst,“ řekl primátor města Karviné Jan Wolf.

Dodal, že by také rádi konečně začali s rekonstrukcí krytého bazénu, výstavbou volnočasového sportovního areálu, který má vyrůst poblíž obchodní akademie v Karviné-Hranicích, anebo rekonstrukcí domů na Masarykově náměstí.

Havířov, který bude hospodařit s 2,2 miliardami korun, je ještě velkorysejší. Na investice dá více než čtvrt miliardy korun.

Mezi jinými na odkanalizování lokality na Důlňáku, pokračovat budou sanace zdravotních středisek, plánuje se nový nerezový bazén na letním koupališti či rekonstrukce budovy v ulici U Jeslí, kde vznikne denní stacionář.

Pokračovat budou také rekonstrukce a výměna výtahů v havířovských městských bytech.

NOVÝ TERMINÁL

Bohumín čeká v letošním roce proměna prostranství před vlakovým nádražím, kde vznikne nový dopravní terminál. Přijde na 60 milionů korun, většinu nákladů by přitom měla uhradit dotace.

Sedm milionů investuje Bohumín do poslední etapy cyklistického okruhu kolem Vrbického jezera.

Dalších 24 milionů korun vloží město do přestavby dvou bývalých domů s pečovatelskou službou ve Starém Bohumíně na moderní byty.

Také v Českém Těšíně plánují nový dopravní terminál. Vzniknout by měl jen kousek toho stávajícího.

„V letošním roce ale zřejmě začne jen sanace území, kde má terminál vzniknout, tedy prostor takzvaného bývalého mexikoplacu. Další se zřejmě rozjedou až v roce 2021,“ řekl místostarosta Českého Těšína Vít Slováček.

V Orlové by snad letos už mohla konečně pokračovat stavba náměstí.