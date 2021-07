Kvůli nucenému rušení vítání občánků v minulých měsících se někde občas stane, že budou vítat najednou i sourozence. Jako například v Havířově.

„V srpnu máme tři termíny na odložené obřady vítání občánků a máme přihlášeny jedny sourozence. Než stačilo jedno dítě loni absolvovat vítání, narodil se mu sourozenec, takže se této slavnosti zúčastní obě děti najednou,“ přidala úsměvný případ Blanka Mandáková z odboru školství a kultury havířovského magistrátu, která má vítání občánků na starost.

Prozradila také, že lidé velmi touží zúčastnit této slavnosti, a kvůli tomu ochotně respektují to, že mohou přijít jen za předpokladu, že mají dvě dávky očkování, negativní PCR anebo antigenní test. I když několik rodičů se právě kvůli těmto komplikacím na slavnost rezignovalo. „Lidé se ale mohou nechat testovat přímo na místě,“ uvedla Blanka Mandáková.

Potvrdila rovněž, že zájem rodičů tuto slavnost je obrovský. A to i proto, že v Havířově upravili podmínky, a vítání mohou absolvovat děti až do dvou let věku. Původně to bylo určeno pro děti pouze do jednoho roku. Matrika také přidala termíny vítání, a to v srpnu i v září. V jednom měsíci budou vítat třikrát, vždy v neděli ve čtyřech obřadech vždy po čtyřech dětech.

Vítají kojence, ale i starší děti

Podobně to je v Karviné, kde už mají srpnový termín obsazený a ten zkraje září se také rychle plní. Vítání se koná vždy v neděli v obřadní síni městského domu kultury se účastní ve třech cyklech vždy šestice dětí s rodiči a příbuznými. Tady věk vítaného dítěte není limitován. V loňském roce Karviná přivítala nové občánky pouze během ledna, února a září.

„Doufáme v příznivý budoucí vývoj epidemie a věříme, že další plánované termíny v roce 2021 uskuteční,“ dodal mluvčí radnice Lukáš Hudeček.

Obsazené termíny vítání občánků na červenec i srpen hlásí také Orlová. „Začali jsme s vítáním koncem června a museli jsme na prázdniny přidávat termíny. Zájem je velký,“ uvedla mluvčí radnice Nataša Cibulková.

Dodala, že v jednom termínu přivítají obvykle 16 nových občánků města.

V Bohumíně se ročně narodí okolo 200 dětí. Letos do poloviny roku je jich už přes devadesát. I proto radnice určila prázdninové termíny vítání, a to v pátky 30. července a 13. srpna. Celkem se v těchto dvou dnech uskuteční čtyři obřady.

Na vítání je povinný negativní test

Pro účastníky slavnosti jako je právě vítání občánků stále platí předepsaná protiepidemická pravidla. „Zatím stále platí, že na takovéto akci ve vnitřních prostorách, kde je více než 10 osob je nutné, aby všichni účastníci s výjimkou dětí do 6 let měli ochranu dýchacích cest. Také se musí prokázat certifikátem o očkování, případně negativním antigenním či PCR testem, nebo laboratorním potvrzením o onemocnění covid-19 prodělaném nejpozději 180 dní před obřadem,“ uvedla bohumínská matrikářka Věra Wastlová.