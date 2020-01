Tyto bezúročné půjčky města nabízejí už od minulé výzvy v rámci tzv. kotlíkových dotací. Týká se to i karvinských domkařů. "Magistrát vyzývá všechny občany, kteří v rámci Kotlíkových dotací budou měnit starý zdroj tepla za nový, aby v případě nedostatku finančních prostředků zažádali o návratnou finanční výpomoc v celkové výši kotlíkové dotace, na kterou mají příslib v rámci třetí výzvy," spíše se na webových stránkách Karviné.

Takzvané "kotlíkové půjčky" jsou bezúročné, splatné po přijetí dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a lze o ně žádat až do 31. července 2021. „Žádost mohou podat všichni občané splňující podmínky Programu bez ohledu na to, zda svůj zájem o finanční výpomoc na výměnu kotle sdělili magistrátu prostřednictvím nezávazného prohlášení do května 2019," říká mluvčí města Lukáš Hudeček.

V případě jakýchkoli dotazů se lidé mohou obrátit na úředníky magistrátu. V prvních dvou vlnách kotlíkových dotací uzavřelo město 63 zápůjček na realizaci výměny kotle z dotačního programu Moravskoslezského kraje. Ve třetí vlně má zatím 12 zájemců.

Půjčí vám až 200 tisíc korun

Obdobná situace je v Havířově. Tam poskytnou půjčku ve výši 200 tisíc korun úspěšným žadatelům o krajskou dotaci na výměnu zdroje vytápění v rámci 3. výzvy, kteří mají uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace s Moravskoslezským krajem a provedou výměnu zdroje vytápění nejpozději do 30. listopadu 2021. Žádosti tam přijímají od letošního února až do konce května 2021 v kanceláři B-414 nebo e-mailu: kotliky@havirov-city.cz.

A stejné je to například v Bohumíně, kde žádosti o půjčky přijímají už října loňského roku. Opět platí, že o půjčku mohou žádat pouze úspěšní žadatelé třetí vlny kotlíkových dotací z Bohumína. "Ve třetí vlně uspělo 153 Bohumíňáků, 84 z nich bude chtít využít bezúročnou půjčku na předfinancování výměny kotlů, jak vyplynulo z našeho radničního průzkumu, který jsme na jaře uspořádali mezi domkaři," řekl loni na podzim místostarosta Bohumína Lumír Macura.