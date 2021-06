„O zřízení památníku jsme začali uvažovat bezprostředně po této tragické události, která je největším neštěstím v novodobé historii města. Dlouho jsme zvažovali jeho podobu tak, aby byl decentní a současně důstojný. Nakonec jsme zvolili tmavě šedou kamennou desku zapuštěnou do země ve stínu stromů. Blíží se první výročí a lidé tu budou moci zavzpomínat na oběti požáru,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Deska o rozměrech 1,8 metru a 1,5 metru je vyrobena z přírodního žulového kamene Verde Bahia. Ten se vyznačuje vysokou tvrdostí, pevností, nízkou nasákavostí a odolností vůči povětrnostním vlivům. Okraje desky mají štípané hrany, aby do kamene mohl prorůstat trávník. Památník tak bude působit jako přirozená součást prostranství. Pro město jej vyrobilo karvinské kamenictví Notia. Za zhotovení a osazení zaplatila radnice zhruba 50 tisíc korun.

Tragické okamžiky srpnového podvečera připomíná datum vyobrazené římskými čísly. Čistý a jednoduchý vzhled památníku, který váží téměř čtvrt tuny, koresponduje s postojem obyvatel města. Ti na oběti ani samotnou událost nikdy nezapomenou, už se k ní však nechtějí neustále vracet a stále dokola si ji znova vybavovat. Proto ani samotné výročí nebude probíhat oficiálně.

„Rozhodli jsme se pro spontánní variantu. Předpokládáme, že v den prvního výročí se tu lidé sejdou a věnují tichou vzpomínku zemřelým. Pokud bychom chtěli tento ryze osobní akt jakýmkoliv způsobem organizovat, jitřilo by to emoce. A to s ohledem na rodinné příslušníky a blízké obětí a také na nájemníky našeho bytového domu, kteří si toho vytrpěli už dost, rozhodně nechceme. Přijdeme za město zapálit svíčku,“ doplnil Vícha.

Oficiální cestou se Bohumín rozloučil s oběťmi požáru loni 12. září, kdy se úderem 18. hodiny rozezněly kostelní zvony, organizátoři a účastníci sportovních či společenských akcí přerušili činnost a společně s obyvateli celého města uctili památku jedenácti zmařených životů. Ještě před tímto vzpomínkovým okamžikem poděkovalo vedení města na slavnostním setkání zasahujícím záchranářům. Následně zaslal Bohumín 200 tisíc korun do veřejné sbírky na zmírnění následků tragédie. Na účtu zřízeném Moravskoslezským krajem se nakonec sešlo 3 197 483 korun. Největší část obdrželi pozůstalí, odškodněni byli i nájemníci panelového domu.