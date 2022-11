„Návrhy mohou podávat občané, kteří dosáhli věku 15 let a kteří žijí v části města, jíž se návrh projektu týká. Po odborném posouzení návrhů budou všechny realizovatelné návrhy předány předsedům občanských komisí jednotlivých částí města. Tyto komise rozhodnou, které tři z nich zařadí do veřejného hlasování. To pak bude během měsíce května,“ popsala mluvčí radnice Rosalie Seidl Pokorná.