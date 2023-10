Co bude s monumentem, který stojí na náměstí Republiky v Havířově? Téměř tři tisíce Havířovanů si myslí, když už se má náměstí předělávat, že by se Kyvadlo mělo odstranit. Hlasovali i v anketě. Autor Kyvadla, přesněji Brány s kyvadlem a pramenem, sochař a designér Stefan Milkov, ale pohnutky města nechápe.

Havířov, náměstí Republiky čeká rekonstrukce. Lidé mají rozhodnout, zda tam chtějí zachovat kyvadlo. | Video: Deník/Tomáš Januszek

„Nedomnívám se, že by můj názor zásadně ovlivnil plán to dílo zbourat. Moc to nechápu, ale cítím za tím nějaké nekalé kšefty v rámci rekonstrukce náměstí, kdy se jim tam ta socha nehodí,“ svěřil se Deníku se svým názorem Stefan Milkov.

Autora Kyvadla mrzí hlavně to, že město při debatě o budoucnosti monumentu, který v centru Havířova stojí od roku 2007, ho jako autora ani neoslovilo. „Úplně mě z těch debat vynechali a dělají nějakou nesmyslnou anketu, aby si udělali alibi, že to lidi nechtějí. Přitom v anketě se vyjadřoval jen zlomek lidí. Jednání města mi prostě přijde vůči mě jako autorovi arogantní. Každopádně z toho bude mít Havířov akorát ostudu, protože se nic takového zatím nikde jinde nestalo,“ tvrdí zakládající člen volného uměleckého sdružení Tvrdohlaví.

Město vyvolalo veřejnou debatu o budoucnosti monumentu, kterému v Havířově neřeknou jinak než Kyvadlo, s ohledem na zveřejněné plány přestavby a modernizaci náměstí. Jedním z důvodu, proč se rozběhla debata o Kyvadle, je fakt, že zařízení je často v poruše a nefunguje, jak by mělo. Tak je tomu ostatně i teď.

„V plánu modernizace tohoto prostoru je obnova zpevněných ploch, mobiliáře, doplnění zeleně, umístění vodního prvku, případně zachování Kyvadla,“ píše se na webových stránkách města. Pokud vše půjde podle plánu, město chce s rekonstrukce začít v průběhu roku 2025.

Osud kyvadla je v Havířově téma, na které lidé slyší. Několik stovek jich hlasovalo také v anketách, které u článku o plánech radnice vyvolal Deník a také facebookový portál Jsem z Havířova. V obou anketách se lidé jasně vyslovili pro odstranění monumentu.