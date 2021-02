Zastupitelé města nabídli třicetiprocentní podíl v akciové společnosti za minimálně 10 miliónů korun ve veřejné soutěži, přísné podmínky pro postup do druhého kola ovšem nikdo nesplnil, ačkoliv zájem byl.

„Tím se pro nás nic nemění. Nemocnice bude pacientům sloužit dál a my se už naplno soustředíme na plánované investice, kdy v dalších letech hodláme do modernizace areálu vložit přes sto miliónů korun. Do prodeje podílu nás vážně nic netlačilo, spíš jsme tady viděli možnost otevřít si s případným partnerem nové možnosti rozvoje,“ konstatoval starosta města Petr Vícha.

Výběrové řízení bylo vypsáno dvoukolově. V první fázi museli potencionální partneři doložit splnění stanovených regulí. Po úspěšném zvládnutí by se dostali k interním informacím o chodu nemocnice, aby mohli zpracovat finální nabídku. „Dokumentaci si vyzvedly tři subjekty, nabídka pak přišla jediná. Navíc nesplnila podmínky pro další posouzení, protože zájemce sice vlastnil podíly ve zdravotnických zařízeních, ovšem sám péči neposkytoval. To pravidlům nevyhovovalo,“ řekl předseda představenstva Bohumínské městské nemocnice Svatopluk Němeček.

Další pokus? Není na pořadu dne

Soutěž na prodej podílu je tedy u konce. „Ukázalo se, že při pandemické situaci, kdy opakovaně není možné poskytovat ani plánovanou péči, přetížené zdravotnictví řeší úplně jiné priority, než rozvojové strategie. Uvědomovali jsme si i tvrdost našich podmínek. Případný partner by šel do rizika, neboť by zaplatil za minoritní podíl akcií, ale neměl by jistoty, jen naději na další rozvoj,“ uvedl starosta města.

Další pokus získat partnera není v Bohumíně na pořadu dne. „Rozhodli jsme se, že soutěž opakovat nebudeme. Nevylučujeme, že pokud se situace ve společnosti výrazně zlepší, naše rozhodnutí někdy v budoucnu opět nepřehodnotíme. Teď je ale nejdůležitější, abychom zvládli vše spojené s pandemií, a v nemocnici pak úspěšně rozjeli všechny investiční akce,“ dodal Vícha.

V Bohumínské městské nemocnici začnou letos práce demolicí nevyužívaného technického zázemí, které ustoupí novému ambulantnímu traktu. Následně vznikne v objektu bývalé prádelny moderní energocentrum, kam se přemístí kotelna, elektrorozvaděč i záložní zdroj. V prostoru, odkud je areál nyní zásobován energiemi, pak najde své místo moderní léčebna dlouhodobě nemocných.