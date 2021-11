Dušičkový týden rozzářil místa posledního odpočinku, pět bohumínských hřbitovů nevyjímaje. Radnice dlouhodobě investuje stovky tisíc korun ročně do jejich oprav, aby vypadaly důstojně a udržovaně během celého roku. Nejvíce péče aktuálně potřebuje hřbitov v Novém Bohumíně. „Vzhledem k jeho charakteru a umístění jsme zvolili formu postupné revitalizace tak, aby nebylo narušeno soukromí pozůstalých ve chvílích, kdy přicházejí vzpomenout na své blízké. Začali jsme omlazením zeleně a modelací terénu, která má zabránit jeho zamokření,“ uvedl místostarosta Bohumína Lumír Macura.

Odborníci na zeleň vytipovali patnáct neperspektivních stromů k vykácení a zahradníci upravili řadu tújí tak, aby nebránily výhledu do aleje a tvořily decentní živý plot u urnových hrobů. Už loni nové keře a stromy doplnily prostor v zadní části hřbitova před garážemi. „Kromě pravidelného kosení trávy provádíme na hřbitově i likvidaci břečťanu a náletových rostlin. V říjnu jsme do zelených ploch zasadili sazenice krokusů, které na jaře vykvetou a pohledově vytvoří barevnou kulisu. Současně jsme využili tři stará nevyužitá hrobová místa k zasazení trvalek. Jde o rostliny, které kvetou v průběhu celého roku. Doufáme, že prozáří pohled na celý areál hřbitova. Vybrali jsme druhy, které nevyžadují složitou údržbu,“ popsala Eva Liszoková z odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice s tím, že kvetoucí keře by měly přibýt i u vstupu do areálu.

Město se pustilo i do stavebních, respektive bouracích prací, k nimž patří likvidace starých hrobových rámů a narovnání spadlých náhrobků. „Některé spadly tíhou času, v jiných případech jsou na vině vandalové. Deset starých hrobových zařízení už jsme odstranili, dalších pět je v plánu. V zadní části hřbitova jsme natřeli plotové sloupky a vyměnili pletivo, na jaře přijde na řadu vyrovnání terénu. Pro návštěvníky hřbitova bude k dispozici doplněná sestava na tříděný odpad včetně toho biologického,“ dodala Liszoková.

Nejzásadnější novinkou, na kterou lidé v Bohumíně netrpělivě čekají, je výstavba kolumbárií. Ta měla pozůstalým sloužit k uschování uren už v tomto roce, kvůli krizi ve stavebnictví má však projekt zpoždění. Lidé budou moci schránky začít využívat pravděpodobně na jaře příštího roku.