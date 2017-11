Město se prý o svých 15 milionů nemusí bát

Havířov – Účetní operace, které provádí společnost ČSAD Havířov před zaknihováním svých akcií, by neměla akcionáře připravit o miliony, o které firma snížila hodnotu kapitálu.

Magistrát města Havířova. Foto: Deník/Libor Běčák

Obavy, že město jako akcionář přijde o zhruba 15 milionů korun, vyvstaly poté, co valná hromada hlasovala pro snížení hodnoty základního kapitálu a tím i ceny akcií. Z původní 152 185 000 korun se hodnota snížila 2 130 590 korun. Z původní tisícové hodnoty tak má nyní jedna akcie hodnotu 14 korun.

Radnici na valné hromadě zastupoval Róbert Masarovič, který jako jediný hlasoval proti této operaci. „Proti většině jsme neměli žádnou šanci rozhodnutí zvrátit,“ řekl v průběhu zasedání zastupitelstva.

Město Havířov je vlastníkem 15 590 kusů akcí. Ty měly původně hodnotu 15 590 000 korun, nyní je to jen 218 260 korun. Zastupitelé se proto oprávněně obávali o to, zda město nadobro nepřišlo o 15 371 740 korun.

Vedení dopravní společnosti ujišťuje, že jde skutečně jen o účetní operaci a město o peníze nepřijde.

„Povinnost zaknihovat své akcie mají všechny akciové společnosti, které se chtějí účastnit veřejných zakázek (pokud se nezaknihují, budou ze zakázek ze zákona vyloučeny). Společnosti, které mají legislativně povinnost zaknihovat své akcie, standardně přistupují ke snižování základního kapitálu z důvodu úspory poplatků spojených se zaknihováním akcií, přičemž výpočet poplatků se odvíjí z hodnoty základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku. Úspora v našem případě činí každý rok 80 tisíc korun za poplatky emitenta a vlastníka,“ tlumočila vyjádření ČSAD mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Částka 150 milionů, o kterou byl snížen základní kapitál, byla přeúčtována do ostatních kapitálových fondů. „Tato operace je pouze účetní, na straně pasiv rozvahy. Vlastní jmění společnosti před snížením a po snížení je beze změny, tudíž k žádnému odlivu finančních prostředků ze společnosti nedošlo,“ dodala mluvčí.

Zastupitelé vyjádřili také obavy, aby peníze, které město každoročně vkládá do provozu autobusového dopravy, nekončily ve fotbale, když majitelem společnosti ČSAD Havířov je Václav Brabec, který vlastní také fotbalový klub Baník Ostrava.

Například opoziční zastupitel a bývalý ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko považuje snížení hodnoty kapitálu kvůli zaknihování za zástupný důvod. „Podle mého názoru je snaha zafinancovat fotbalový klub Baník Ostrava. Dříve jsme měli v akciích více než 15 milionů, teď je to 200 tisíc," řekl Heczko před zastupiteli.

„Historicky s Baníkem Ostrava nemá ČSAD Havířov jakýkoliv obchodní vztah, s výjimkou poskytování zájezdové přepravy pro sportovní účely za standardních podmínek,“ tvrdí vedení společnosti.

Nespokojenost s havířovským dopravcem, který zajišťuje nejen příměstskou autobusovou dopravu, ale na objednávku města také všechny linky MHD, vyjádřil náměstek Šlachta.

"ČSAD je pro nás velký problém. Prokazatelná ztráta z MHD, kterou hradí město, se rok o roku zvyšuje. Před časem to bylo 50 milionů, teď už 70 milionů. S dopravcem budeme jednat. Chceme se dostat minimálně zpátky na 50 milionů. Pracuje se totiž tak, že co oni nám poskytnou, to my jim musíme věřit," řekl Šlachta.

„Od roku 2013 do roku 2016 byla prokazatelná ztráta hrazena městem Havířov dopravci ve výši zhruba 57 milionů ročně. Od roku 2017, z důvodu nárůstu zaručených mezd řidičů podle nařízení vlády, došlo k navýšení prokazatelné ztráty o 10 milionů na současných přibližně 67 milionů,“ vysvětlila společnost.