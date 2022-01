S rekonstrukcí budovy a potřebnými úpravami by se mělo začít ještě letos. „Co nevidět magistrát vypíše soutěž na zhotovitele. Až bude vybrán, podepsána smlouva, budeme vědět, kdy by mohly být práce hotovy. Chtěli bychom do konce léta, do podzimu příštího roku,“ uvedl náměstek primátora pro investice Bohuslav Niemiec.

Rekonstrukce budovy, kterou město získalo od kraje převodem, má stát okolo 35 milionů korun a požadavky na vybavení nové služebny předkládá městská policie.Havířovská městská policie dnes sídlí ve třech budovách – v Karviné ulici, v Balzakově a na Šumbarku v ulici gen. Svobody. Po zprovoznění Kubelíkovy se možná uvolní objekt v Balzakově ulici.