Kromě třiceti místních strážníků slouží pod Městskou policií Bohumín i osm strážníků na území Rychvaldu a jeden strážník v Dolní Lutyni. A to na základě veřejnoprávní smlouvy. V terénu strážníkům pomáhá i deset asistentů prevence kriminality.

Přízeň lidí si strážníci vysloužili zejména svou duchapřítomností ve chvílích, kdy bylo městu nejhůř. „Získali jsme si renomé například při povodních v roce 1997, kdy jsme byli všude tam, kde to tehdy bylo potřeba,“ míní Honysz. Kredit strážníků v průběhu let rostl také s každým zachráněným životem. Ať už se na něm hlídky podílely včasným zásahem u sebevraha, kvalitně odvedenou resuscitací, nebo třeba intenzivním pátráním po ztracených dětech.

V současnosti jsou již vysílačky nezbytnou výbavou strážníků, na dění ve městě dohlíží 33 kamer a volný přístup do evidencí hlídkám významně ulehčuje práci. Za tři dekády existence se výrazně proměnila i práce městské policie. „V devadesátých letech jsme se museli zaměřovat na trestnou činnost, které tehdy bylo opravdu hodně,“ vysvětluje Honysz. Jak strážníků v ulicích města přibývalo a divoké devadesátky překryl klidnější vstup do nového milénia, mohli se uniformovaní muži více zaměřit i na další činnosti.

I on je s bohumínskou služebnou profesně propojen prakticky od jejich počátků – nastoupil na ni v roce 1992. Může tak snadno porovnat tehdejší podmínky strážníků s těmi dnešními. „Pamatuji si, že ze začátku krátce nebyly ani vysílačky. Ve městě chyběly kamery a problémem byl i omezený přístup do evidence hledaných osob, vozidel a podobně. Museli jsme o informace žádat státní policii,“ popisuje Roman Honysz, který je v čele Městské policie Bohumín od loňska.

Bohumín patřil k prvním městům v tehdejším Československu, které se na začátku devadesátých let rozhodlo založit obecní policii. Úkolem byl pověřen Karel Vach, který poté šéfoval bohumínským strážníkům dlouhých 29 let. Za jeho vedení se skromný devítičlenný kolektiv postupně rozrostl až na třicetičlennou družinu uniformovaných. Tento počet strážníků dohlíží na pořádek ve městě i v současnosti, již za vedení Vachova nástupce Romana Honysze.

Devět statečných vyrazilo v létě roku 1991 poprvé dohlížet na pořádek v ulicích města. Neměli vysílačky, stejnokroje ani přílišný respekt u místních obyvatel. Ten si bohumínští strážníci v průběhu let získali až záchranou řady životů, enormním nasazením při ničivých povodních i lidskostí při řešení přestupků. Dnes, k třicátému výročí jejich služby, už asi jen málokterý Bohumíňák pochybuje o tom, že k městu neodmyslitelně patří.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.