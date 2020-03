Konkrétně v Karviné bude magistrát z toho důvodu v pondělky a středy otevřen od 13 do 16 hodin. V úterý, ve čtvrtek a v pátek budou budovy magistrátu uzavřeny.

Městský úřad Orlová upravuje od pondělí 16. března úřední hodiny stejně. Provozní hodiny podatelny a pokladny jsou v pondělí a ve středu od 13 do 16 hodin. „Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu přednostně elektronicky nebo přímou telefonickou linkou, případně přes telefonní ústřednu 596 581 111,“ řekla mluvčí úřadu Nataša Cibulková.

Radnice v Bohumíně bude otevřena pro veřejnost pouze dva dny v týdnu, a to na tři hodiny. V pondělí bude fungovat od 9 do 12 hodin, ve středu od 14 do 17 hodin.

„Otevírací hodiny jsme upravili tak, aby se lidé co nejméně potkávali. Veřejnost by měla počítat s tím, že budeme vyřizovat opravdu jen ty nejnutnější případy a na radnici by měli chodit opravdu jen pokud jejich záležitost nesnese odklad. Co nejvíce by teď občané měli využívat elektronickou či telefonickou komunikaci namísto osobní návštěvy.

Veškeré platby, například za odpad či bioodpad i jakékoliv správní poplatky mohou lidé posílat přes internetové bankovnictví,“ uvedla tajemnice Městského úřadu v Bohumíně Eva Giecková.

Havířovský magistrát bude z tohoto důvodu od 16. března až do odvolání pro veřejnost uzavřen. Vstup bude umožněn pouze objednaným občanům, a to v pondělí a ve středu v časech 13-16 hodin. Provoz podatelny je nepřerušen.