Ministerstvu vadí především ty podmínky, které vyřazují problémové osoby z účasti v licitacích. Pro první i druhé kolo licitací totiž platí, že zájemce nesmí mít dluh vůči městu a nesmí pobírat opakující se dávky hmotné nouze. Podle ministerských úředníků je to v rozporu s antidiskriminačním zákonem, doporučilo proto radě města tyto i některé další body zrušit. Bohumín by tím však přišel o možnost ochrany svých nájemníků. „V minulosti jsme se opakovaně přesvědčili o tom, že uzavření smlouvy s člověkem, který má dluhy a nepracuje, generuje pouze problémy. Často jde o lidi závislé na alkoholu či drogách, osoby s trestní minulostí, chronické neplatiče. To s sebou přináší nejen další pohledávky vůči městu, ale také narušování soužití s ostatními nájemníky,“ vysvětluje starosta Bohumína Petr Vícha.