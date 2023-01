Rčení, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, pro Miroslava Šína z Ostravy neplatí. Jedna z nejdrsnějších hasičských soutěží světa The World’s Strongest Firefighter je pro Ostraváka velkou výzvou.

Do Ohia v Americe se sjede 14 pozvaných hasičů a dalších asi 300 hasičů z celého světa, kteří se přihlásili sami. Z České republiky dostali pozvánku dva hasiči - Mirek a jeho kolega z HZS Libereckého kraje Jan Pipiš.

Pozvánka není vše

I přes to, že Miroslav dostal přímo od organizace pořádající soutěž pozvánku, tak má před sebou ještě dalekou cestu. Před samotným vyvrcholením soutěže, se bude muset kvalifikovat ve čtyřech disciplínách, ze kterých postoupí deset až čtrnáct hasičů do finále. Musí zvládnout například schody síly nebo nést těžké pytle. Loni se Miroslav umístil na desáté příčce, letos ale míří výš. Pro přípravu si vybral i osobního trenéra.

Ostravský hasič o Arnoldu Schwarzeneggerovi: Stisk jeho ruky by nevydržel každý

Marek Tyl mu jako majitel ostravského Defenders Gym vymyslel tréninkový plán a momentálně spolu trénují čtyřikrát týdně. „Příprava je rozhodně těžší, než minulý rok. To jsem si tréninky vymýšlel sám, proto je to letos náročnější,“ vysvětluje ostravský hasič. Při Šínově profesi, kdy pracuje na noční a denní směny je podle jeho trenéra nejnáročnější dodržovat regeneraci, která je nejdůležitější.

Regenerace chybí

„S regenerací bojujeme. Miro potřebuje spát minimálně osm hodin, a většinou s jeho prací není jednoduché. Může jet v noci na výjezd a my pak nemůžeme odcvičit trénink, který jsem připravil,“ říká Tyl.

Loni dorazil Miroslav na soutěž jen dva dny před zahájením, letos si ale dává na aklimatizaci větší časovou rezervu.

VIDEO: Ostravský hasič potil v USA krev, zaujal i Arnolda Schwarzeneggera

„Přiletíme tam o týden dřív, ať máme hodně času na přípravu a není vše tak hektické jako loni. Marka bereme s sebou, bude nás tam s Honzou Pipišem hlídat jako malé děti,“ řekl Šín, který se silovému sportu věnuje už od mládí. Soutěž se bude konat od 2. do 5. března 2023.

Arnold World’s Strongest Firefighter



Kvalifikační disciplíny:

Viking press

Vyrážení pákové konstrukce nad hlavu s váhou 120 kg, kde se hodnotí počet opakování.

Power stairs

Schody síly, zvedání tří bloků do tří schodů na čas, 135 kg, 155 kg, 180 kg. Hodnotí se nejrychlejší čas, nebo počet zdolaných schodů a zátěž.

Seated arm over arm pull

Přitahování zátěže na laně. Zde se hodnotí nejrychlejší čas.

Fatback farmers carry

Chůze s kufry, kdy váha jednoho kufru bude 120 kg, 10 metrů chůze potom 4x mrtvý tah, 10 metrů chůze a zase 4x mrtvý tah. Hodnotí se nejrychlejší čas.



Finálové disciplíny:

Axe hold

Držení hasičské sekery s nataženými pažemi, kde se hodnotí čas držení.

Sandbag carry

Přenášení pytle s pískem. Hmotnost pytlů je 100 kg, 115 kg a 135 kg.

Fire hydrant load

Nakládaní hydrantů na plošinu do války 120 centimetrů. Čtyři hydranty mají váhu: 80 kg, 90 kg, 100 kg a 115 kg.

Ambulance tire deadlift

Mrtvý tah, kdy se zvedá činka. Zátěží budou upravená kola z americké sanitky, váha bude 270 kg.