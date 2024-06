Obyvatelé Dolní Lutyně tento víkend rozhodli o osudu obří továrny na baterie do elektromobilů. V referendu odmítli stavbu Gigafactory na jejich území. Průmyslový areál na Karvinsku nevyroste. Občané mu svými 88 procenty vystavili jasnou stopku.

Lidé ve Věřňovicích jsou připravení k hromadnému prostestu pro stavbě gigafactory. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Dolní Lutyně spojila datum referenda s volbami do europarlamentu a účast v referendu se tak vyhoupla na 56,55 procenta. Do základní školy ve Věřňovicích, které jsou částí Dolní Lutyně na Karvinsku, přijeli odvolit i lidé, kteří už reálně v obci nežijí, ale stále zde mají trvalé bydliště. Jejich motivace byla totožná – zastavit v referendu výstavbu Gigafactory.

Proti místní i vedení

Proti areálu o rozloze 278 hektarů, který měl vyrůst už v roce 2028 v dolnolutyňské části Věřňovice, se dlouhodobě vymezovali jak místní, ze kterých na 4 tisíce podepsalo petici, tak i zastupitelé obce včetně starosty. Se záměrem nesouhlasily ani vedlejší obce.

Projekt, za kterým stojí neznámý zahraniční investor, měl do obce s pěti tisíci obyvateli přivést sedm tisíc zaměstnanců. Za investicí v hodnotě 200 miliard má dle spekulací stát jihokorejská společnost Samsung.

Mandát k připomínkování u kraje

V referendu lidé odpovídali na to, zda souhlasí s tím, aby Dolní Lutyně musela využít všech svých procesních práv k tomu, aby zabránila aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která vytyčuje plochu Gigafactory. 88 procent byla pro to, aby obec vznášela námitky a bojovala proti plánu.

Otázka v referendu nemohla být postavena tak, zda jsou lidé pro, nebo proti stavbě Gigafactory. Pokud dojde ke změně krajského územního plánu, obec nebude mít moc možností, jak výstavbě na svém katastrálním území zabránit. Pozemky, na kterých má továrna stát, patří z větší části státu. Proto otázka směřovala na mandát ke změně územního plánu a tím možnost připomínkování krajského záměru.

Volební místnosti se uzavřely. Zájem o Eurovolby v kraji enormně vzrostl

„Chystáme se na to, že na základě referenda budeme připomínkovat krajskou změnu územního rozvoje,“ řekl před referendem starosta obce Petr Buzek (nestraník za STAN)

Rafaj loboval za továrnu

Šéf svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj naopak na schválení stavby továrny tlačil. Snažil se mezi místním prosadit myšlenku nových pracovních míst. „Problém Karvinska nyní je, že zejména mladí lidé po škole nevidí zajímavou pracovní příležitost a tato část populace se z regionu vylidňuje. Přitom přichází ne ledajaký zaměstnavatel, ale takový, který bude nabízet kvalifikovanou práci na různých úrovních – manažerských, dělnických, v multikulturním prostředí,“ uvedl Rafaj v rozhovoru pro Deník.

„Je zcela možné, že Gigafactory vznikne jinde. Pak bych ale byl rád, aby Karvinsko přestalo říkat, že mu má stát něco kompenzovat za těžbu uhlí a pomáhat nové budoucnosti. Neznám jediný prostor, který by velikostně vyhovoval potřebám a nevzbuzoval u někoho negativní emoce. O stejné investice usilují i jiné státy a vypořádají se s občany. Pokud to my nedokážeme, budujeme si skanzen a ne budoucnost. “ vzkázal ještě před referendem Jan Rafaj.

Státní paradox

Občané Dolní Lutyně se vymezovali hlavně proti lokaci budoucího průmyslového areálu. Vadilo jim umístění na zelené louce nedaleko oblasti Poolší. Paradoxem je, že toto místo se stát dříve zavázal chránit.