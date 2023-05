Tam, kde se od roku 2015 čepovalo pivo vařené přímo na místě, bude nově prodejna pracovních oděvů a potřeb. Budova Prvního havířovského pivovaru v Selské ulici má nového majitele.

Budova bývalého Prvního havířovského minipivovaru - květen 2023. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Ladislav Němeček, který pivovar vybudoval, se jej už těsně před vypuknutím covidové pandemie snažil prodat. Covid sice podnik s vypětím všech sil přežil, ale energetickou krizi už nikoli. Loni v říjnu oznámil konec.

Nový majitel budovy pokračuje v adaptaci prostor a podle Dalibora Dubba, manažera marketingu společnosti Canis Safety, by chtěli otvírat v polovině letošního července. „Přesný termín otevření ještě řešíme, nicméně bude to určitě v průběhu července. V Havířově již prodejnu máme, a tato prodejna se bude do nových prostor stěhovat, nepůjde tedy o otevření druhé prodejny v Havířově,“ řekl Deníku Dubb.

VIDEO: Takto vypadalo přepadení se zbraní v bohumínské večerce. Pachatel uniká

Přesný termín otevření firma oznámí začátkem června. „Při otevření budeme pořádat grilování pro zákazníky a prodejna bude vybavena naším kompletním sortimentem pracovních oděvů, obuvi, rukavic a pracovních ochranných pomůcek, nabídne ale také široký sortiment našeho volnočasového a outdoor oblečení,“ dodal Dalibor Dubb.

V Havířově tak po uzavření Prvního havířovského minipivovar (PHM) a minipivovaru Venuše zůstal jediný malý pivovar, a to U Balouna, který se nachází také v Selské ulici, jen o kousek od původního PHM.