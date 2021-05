Dalším tématem petice je odstranění a odvoz žulových dlažebních kostek, nalezených asi nedávno po odkrytí stávajícího asfaltového povrchu. Autoři petice mají za cíl získat dostatečný počet podpisů, a přimět tím radu města, aby přizpůsobila projektovou dokumentaci a realizovala rekonstrukci řádně a zodpovědně. Deník v této souvislosti požádal o rozhovor místostarostu Českého Těšína Tomáše Pavelka (ANO).

Podpisová akce se přesně jmenuje Petice za zachování magnolií, konzervaci dlažby a informovanost občanů. Už několik měsíců se na sociálních sítích a webech objevují názory některých obyvatel Českého Těšína, že radnice nedostatečně komunikuje své záměry právě ohledně revitalizace Nádražní ulice. Jak to vnímáte vy?

Občanské iniciativy jsou součástí demokracie. My dnes realizujeme dílo, jehož projektová dokumentace začala vznikat v roce 2015. A je škoda, že se o tyto záležitosti občané nezajímali tehdy. Součástí dokumentace je také plán na obnovu a doplnění zeleně. Najdete tam mimo jiné informaci, že zelené plochy budou rozšířeny a konkrétně dvě původní magnolie budou nahrazeny čtyřmi novými rostlinami druhu Magnolie stellata "Royal Star", celkově pak bude vysázeno více než pět tisíc nových rostlin. Co se týče historické dlažby, občany jsme prostřednictvím České televize, Televize Polar a také našeho Facebooku, Těšínských minut a Těšínských listů informovali, že bude použita při rekonstrukci Hlavní třídy, po které tramvajová trasa před sto lety vedla. Žulové kostky budou na nezbytnou dobu zabezpečeny ve skladu stavebního materiálu. Vzhledem k tomu, že nám současná doba neumožňuje organizovat setkání s občany, připravujeme prezentaci celého projektu také v budově městského úřadu.

Informuje podle vás radnice dostatečně všechno, co se týká nejen zmíněné revitalizace Nádražní ulice? Mají podle vás občané dostatek informací o této investici?

Jsem přesvědčen o tom, že vedení města občany informuje mnohem více, než tomu bylo dříve. Pokud mluvíme o předání informací majitelům nemovitostí v souvislosti s revitalizací ulice Nádražní, dovolím si předat vyjádření starostky města, se kterým se plně ztotožňuji: „Město Český Těšín informovalo o chystané rekonstrukci s dostatečným předstihem, aby i majitelé budov mohli využít synergický efekt a provést si vlastní investici na svých budovách. Před zahájením stavby byli všichni majitelé nemovitostí na ulici Nádražní informováni o jejím započetí, průběhu a omezeních s tím souvisejících, a to emailem, telefonicky nebo osobně pracovníkem Investičního odboru městského úřadu který informoval správce jednotlivých budov. Následně bylo vylepeno písemné oznámení, které bylo vhozeno i do poštovních schránek".

V posledních měsících se rozmohla kritika vedení Českého Těšína, dokonce natolik, že jistá skupina lidí vytvořila na YouTube kanálu Minuty pro Těšín, kde se snaží komunikovat své kritické názory vůči vedení města. Proč se tak podle vás děje? Když si někdo dá takovou práci, asi k tomu má důvod? Je to nespokojenost?

Nemyslím si, že by se kritika rozmohla až v této době. Rozdíl je pouze v tom, že se přemístila na sociální sítě. Kvůli pandemickým omezením tráví lidé mnohem více času u počítačů, který se jim stal mnohdy nejspolehlivějším společníkem pro sdílení názorů nebo špatných nálad. Jsem si vědom, že je pořád co zlepšovat, a že tady máme mnoho dluhů z minulosti, které ovšem za tři roky ovlivněné bojem s pandemií, nevyřešíme tak rychle, jak bychom si přáli. Jsem však přesvědčen, že Český Těšín je místo, kde stojí za to žít.