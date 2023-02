Jak Deníku pod příslibem zachování anonymity řekli zástupci koalice, není jasné, zda místostaroska rezignuje sama, nebo, a zda, dojde k jejímu odvolání. Jméno jejího potencionálnho náhradníka létá kuloáry. Ve hře je ale také rozšíření koalice o další stanu či hnutí, to kvůli zajištění většiny hlasů v zastupitelstvu. Ale nepředbíhejme…

V Českém Těšíně končí místostarostka. Jde o kauzu zvukový záznam

Případ zamlčené a poté přiznané manipulace místostarostky s nahrávkou z prosincového zastupitelstva však silně rezonuje v samotném hnutí NEZÁVISLÍ. „Veřejně deklarované přiznání práce s nahrávkou a rezignace na funkce (rozumím všechny) jsme vzali na vědomí a pochopitelně přijali. Samotnou myšlenku celé naší snahy Nezávislí Pro Těšín - zlepšovat, oživovat, zatraktivňovat ctím dál a všichni ostatní dál budeme pracovat. Tato hodně smutná epizoda se sestříhanou nahrávkou nás velmi poškodila. Pošramocení naší značky Pro Těšín nesu velmi těžce. Osobně cítím povinnost sdělit omluvu pro teď alespoň takto věcně zde,“l napsal na facebookový profil sdružení jeden z jeho členů Michal Utíkal, jinak také člen rady města.

To předsedkyně sdružení Alena Hasáková je směrem k místostrarostce ještě vyhraněnější.

„Pravdou je, že tenhle „přešlap“ (a to je jen mírné označení – nejde totiž jen o nějaký náhodný omyl), kterého se paní Krainová dopustila, nás v našem hnutí naprosto zaskočil a dočasně paralyzoval. Nicméně cítím potřebu a nutnost se k situaci, která může mít ještě dalekosáhlé následky, vyjádřit.

Místostarostka Těšína přiznala, že upravovala nahrávku a nabídla rezignaci

Co je pro nás podstatné, je to, že paní Krainová zradila hlavní ideu, s níž jsme šli do voleb – transparentnost a čisté jednání – a to vše bez našeho vědomí. Udělala z nás přede všemi hlupáky! A když jsme jí k tomu vyjádřili pohoršený názor, začala nás obviňovat, že ji hážeme přes palubu, a ovlivňovat veřejnost snůškou polopravd, aby to vnímala stejně jako ona. Přitom se ani neobtěžovala přijít na schůzku, kterou s námi sama iniciovala, abychom se o všem pobavili a našli cestu, jak z téhle šlamastyky slušně a se ctí ven.

V našich očích neselhala z hlediska pracovního nasazení, to měla enormní – ale lidsky. I to by se snad ještě dalo pochopit, ale ona, místo aby své pochybení přiznala a veřejně se omluvila, staví se do ublížené role, bez jakékoli sebereflexe a pokory. A naopak hází přes palubu nás – a není vyloučeno, že celou stávající koalici!“ napsala na sociálně sítě Alena Hasáková.

Petice za místostarostku

Krainová, která svolala, ale nakonec se nezúčastnila úterní schůzky se "spolustranáky", s nimi moc nekomunikuje, zato je aktivní na sociálních sítích, kam napsala, že přebírá plnou zodpovědnost za svou chybu, která se stala. „Snažila jsem se dělat vše ku prospěchu rozvoje města a občanů. Bohužel mě lidské pochybení v přemíře práce dostihlo a já z něj vyvozuji důsledky. V úterý jsem nabídla hnutí NEZÁVISLÍ pro Těšín svou rezignaci a ti ji v mé nepřítomnosti přijali. Neodcházím však z dění. A díky vaší podpoře, kterou jste mi dali ve volbách budu dál minimálně jako zastupitelka stát na vaší straně, informovat vás o zákulisí a dál hájit zájmy vaše a našeho města,“ napsala.

Skandál v Těšíně. Někdo asi manipuloval se záznamem ze zastupitelstva

Na její profilu se navíc ve středu objevila petice, jejíž autoři vyjadřují Kateřině Krainové Byrtusové podporu a chtějí, aby setrvala ve své funkci. Útoky na místostarostku ohledně úpravy audiozáznamu ze zastupitelstva považují za záležitost zpolitizovanou a účelovou.