„Protože jsem si vědoma, jak špatné světlo mého omylu s nahrávkou na fleshku (byť písemný zápis je detailní a směrodatný), ze které pak byly nejspíše pořizovány nahrávky pro zastupitele opozice, kteří si je vyžádali, dopadá na Nezávislé pro Těšín, nabídla jsem jim dnes svou rezignaci z pozice místostarostky a potažmo z celého politického uskupení,“ napsal Deníku.

Skandál v Těšíně. Někdo asi manipuloval se záznamem ze zastupitelstva

Téma upravené audionahrávky z prosincového zastupitelstva bylo hlavním a jediným tématem pondělního zasedání zastupitelů a diskuze trvala téměř dvě hodiny. Žádné konkrétní obvinění sice nepadlo, nicméně indicií, jak se to mohlo stát a kdo za tím stojí, zaznělo dost.

Přestože Krainová v pondělí popírala, že by s nahrávkou jakkoli manipulovala, dnes o tom sama informovala na sociálních sítích.

„Se záznamem z jednání jsem opravdu pracovala, protože jsem chtěla upravit některé části pro zpřístupnění posledního jednání bez videozáznamů občanům na Facebook. Snažila jsem se tuto tříhodinovou verzi zkrátit alespoň o opakující se sdělení. Jak se dostala tato moje pracovní verze pro Facebook na CD, si nejsem vědoma, nicméně předpokládám, že k tomu došlo ve chvíli, kdy jsem omylem nahrála na flash disk s původním celým záznamem zkrácenou pracovní verzi. Že byla tato verze nevědomě přehrána na CD pro zastupitele, jež si kromě písemného záznamu vyžádali i zvukovou stopu, se ukázalo až při poslechu záznamu na jednání. Protože zastupitelé měli CD se záznamem k dispozici několik týdnů a jeho kvalitu nereklamovali, bylo to překvapením i pro mě,“ napsala místostarostka Kateřina Krainová Byrtusová.

Koaliční partneři: Je to za hranou

O všem budou členové uskupení Nezávislí pro Těšín debatovat ještě v úterý večer.„Přiznání paní místostarostky, že se záznamem manipulovala, je šok pro všechny, a její rozhodnutí bereme na vědomí. Důležité je to, že zápis je věrohodný, sám jsem byl jeho ověřovatelem. Tento „přešlap“ je smutný, ale na vizi našeho uskupení, že chceme městu pomoci, se nic nemění,“ řekl Deníku zastupitel za sdružení Nezávislí pro Těšín Michal Utíkal.

Starosta Vít Slováček byl odpoledne informací i nabídkou na rezignaci překvapen. „V jedné věci je tedy jasno. Samozřejmě, že celou situaci vnímáme a na středu máme domluveno jednání s koaličním i partnery. Teď ale musíme počkat, jak se k celé věci postaví uskupení Nezávislí pro Těšín,“ řekl lidovecký starosta Slováček.

Zastupitel za ODS Stanislav Folwarczny už dopoledne Deníku řekl, že pro ODS není přijatelné, aby po odhalení, že někdo manipuloval s audiozáznamem ze zastupitelstva, fungovala vládnoucí koalice na radnici v takovém personálním složení, jako dosud. „Nepřímých důkazů je víc než dost a podle nás je to, co se stalo, už za hranou. Určitě se o tom budeme s koaličním partnery bavit,“ řekl Folwarczny.

Opoziční zastupitelé si vyžádali audiozáznam z prosincového zasedání zastupitelů, aby se mohli probírat výroky místostarostky Kateřiny Krainové Byrtusové. Ta měla v prosinci říct na adresu Edvarda Huczaly, dnes již bývalého ředitele městské společnosti Správa účelových zařízení, že ve funkci přesluhuje, protože je ve starobním důchodu a měl by být odvolán. Tento postup však opozice považuje za diskriminaci.

„Každému, kdo si to cédéčko poslechne, musí být jasné, že záznam někdo upravil, sestříhal. Je na něm například proslov místostarostky Krainové utnutý v půli slova a některé pasáže na obdrženém zvukovém záznamu zcela chybí,“ upozornil na pondělním zasedání například zastupitel za ANO Boris Šlapota.

„V přepisu, který jsme také dostali, něco není, anebo jen tam něco, co nebylo v originále audiozáznamu. Je evidentní, že s originálem někdo manipuloval a já se ptám kdo a proč,“ kritizovali zastupitelé.

Ještě před svou nabídkou rezignace poskytla Kateřina Krainová Byrtusová Deníku rozhovor.

Místostarostka Českého Těšína vysvětluje, jak se upravená nahrávka ze zastupitelstva dostala na cédečko, které dostali kolegové

Výroky místostarosty Kateřiny Krainové Byrtusové (NEZÁVISLÍ pro Těšín) na prosincovém zasedání zastupitelstva na adresu tehdy ještě ředitele městské organizace Správa účelových zařízení Edvarda Huczaly, o kterém tvrdila, že je v důchodovém věku a měl by být vyměněn, se nelíbily opozičním zastupitelům. Prý byly diskriminační. Poté co si kvůli konfrontaci vyžádali audiozáznam ze jednání zastupitelstva a přehráli si jej, ke svému překvapení zjistili, že tam některé pasáže chybí a pojali podezření, že záznam někdo sestříhal a upravil. Zástupkyně starosty to na pondělním zasedání zastupitelů popírala, ovšem druhý den přiznala, že s nahrávkou skutečně manipulovala. V rozhovoru pro Deník také vysvětluje, jak to bylo s výroky o důchodovém věku bývalého ředitele SÚZ.



Je podle vás výrok, že pan Edvard Huczala je v důchodovém věku a přesluhuje ve funkci a měl by uvolnit místo mladším, diskriminační, jak tím argumentuje opozice? Řekla jste to tehdy takto, nebo zněla vaše slova na adresu pana Huczaly jinak?



Má slova zněla podobně. Na dotaz opozice, zda jsem hovořila s panem Huczalou o odvolání, zněla má odpověď tak, že jsem s ním nehovořila, ale že o personálních otázkách správy účelových zařízení Český Těšín vím tolik, že pan Huczala je v důchodovém věku a že otázka jeho nástupnictví je „na stole“.



Co bylo skutečným důvodem odchodu pana Huczaly z místa ředitele SÚZ ČT?



O jeho odvolání rozhodla rada města.



Proč si podle vás opozice vybrala právě toto jako záminku ke konfrontaci s vedením města, potažmo s vámi?



Protože jsem řekla několikrát, že je pan Huczala v důchodu. Na tomto se točila na prosincovém zastupitelstvu dlouhá diskuze s tím, že prý diskriminuji pana Huczalu. Je fakt, že při opakovaném vysvětlování jsem o jeho důchodový věk několikrát mluvila. Podrobnosti jsou v zápisu z tehdejšího zastupitelstva.



Jak si vysvětlujete, že některé pasáže originál audiozáznamu z 12. 12. 2022, který v pondělí po přestávce pouštěli zastupitelé, není zcela totožný s tím, který dostali na sekretariátu na vypáleném CD zastupitelé Karel Kula a Tomáš Pavelek?



Že došlo k lidské chybě přenosu záznamu. Se záznamem z jednání jsem opravdu pracovala, protože jsem chtěla upravit některé části pro zpřístupnění posledního jednání bez videozáznamů občanům na facebooku, snažila jsem se tuto tříhodinovou verzi zkrátit alespoň o opakující se sdělení. Jak se dostala tato moje pracovní verze pro facebook na CD si nejsem vědoma, nicméně předpokládám, že k tomu došlo ve chvíli, kdy jsem omylem nahrála na flash disk s původním celým záznamem zkrácenou pracovní verzi. Že byla tato verze nevědomě přehrána na CD pro zastupitele, jež si kromě písemného záznamu vyžádali i zvukovou stopu, se ukázalo až při poslechu záznamu na jednání. Protože zastupitelé měli CD se záznamem k dispozici několik týdnů a jeho kvalitu nereklamovali, bylo to překvapením i pro mě.