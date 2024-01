Čtyřiadvacetiletá rodačka z Havířova předpokládá, že na cestě stráví čtyři až šest měsíců. „V Chile mě čeká přechod And s nadmořskými výškami okolo pěti tisíc metrů nad mořem. V Argentině navštívím českou komunitu v městečku Presidencia Roque Sáenz Peña, ve které roku 1948 pobývali po dobu tří měsíců legendární cestovatelé Zikmund a Hanzelka a psali zde svou knihu. V Paraguayi se pak těším na vodopády Monday a v Brazílii na světoznámé vodopády Iguazú. Co země, to jedna velká výzva,“ přiznává mladá cestovatelka, která není v dálkových pochodech žádným nováčkem. Před třemi lety se například vypravila pěšky do Istanbulu na podporu české komunity v rumunském Banátu, který také navštívila. Tehdy zdolala 2025 kilometrů za 104 dnů.