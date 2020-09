„Stěna se skládá ze třech modulů, máme zavlažování, které nepotřebuje elektřinu. Dekor vznikl z recyklovaného materiálu, jsou to palety, které jsme upravili do mozaiky," přiblížila designérka Olga Michalska. Projekt Zelené stěny se podařilo realizovat díky Centru pro podporu podnikání, které před dvěma lety založila společnost Heimstaden.

"Vytvořili jsme projekt, ve kterém nás podporovala Zuzana Palová, ředitelka Centra pro podporu podnikání a zaměstnanosti, a podařilo nám se získat finanční prostředky od města Karviná, abychom mohli vytvořit zelené stěny pro organizace, které tady fungují," říká začínající podnikatel Konrád Kwieciński.

Budou další zelené stěny

Po úspěchu první květinové stěny tak další přibudou v jedné z budov magistrátu, v Business Gatu a regionální knihovně. Mladí polští designéři se v Česku objevili v rámci programu evropská dobrovolná služba. „My tyto lidi zapojujeme do lokálních aktivit a dáváme jim prostor pro to, aby si našli našli aktivitu kterou přispějí místní komunitě. Konkrétně Konrád a Olga jsou umělecky a ekologicky orientovaní a zároveň uvažovali, že by po skončení té služby se věnovali v MSK v podnikání,“ říká Petr Kantor, regionální konzultant programu Erasmus+ mládež pro Moravskoslezský kraj.

A pomoci jim může právě Podnikatelský inkubátor pro mladé, který umožňuje lidem svůj nápad si vyzkoušet v praxi a podnikání si „osahat“ bez velkých rizik. „Cílem je udržet mladé šikovné lidi v kraji a pomoci jim postavit se na vlastní nohy, případně do kraje přilákat podnikavé lidi odjinud. Centrum své poslání plní a poskytuje poradenství a vedení desítkám lidí, nejen klientům - nájemníkům společnosti,“ říká Kateřina Piechowicz, mluvčí společnosti Heimstaden.

Prostřednictvím projektového inkubátoru pro mladé by se mohlo v roce 2020 realizovat až šest sociálních projektů, které bude provádět přibližně 30 mladých lidí.